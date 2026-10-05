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Approfitta delle offerte esclusive in arrivo e prova gratis Amazon Prime per 30 giorni

La Festa delle Offerte Prime sta per arrivare: puoi approfittarne provando gratuitamente Amazon Prime per un mese intero, con la possibilità di sfruttare tanti altri vantaggi interessanti.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   05/10/2026
Festa Offerte Prime Amazon

La Festa delle Offerte Prime di Amazon sta arrivando: il 6 e 7 ottobre potrai avere accesso a una serie di sconti esclusivi e risparmiare tantissimo sui tuoi prodotti preferiti. Dato che queste promozioni sono riservate agli utenti Prime, è il momento perfetto per abbonarsi o per provare gratuitamente il servizio per 30 giorni. Se sei interessato, puoi provarlo gratuitamente per 30 giorni: basterà iscriversi tramite questo link o attraverso il box sottostante. L'abbonamento si rinnoverà automaticamente al costo di 4,99 € al mese, ma potrai annullarlo in qualsiasi momento prima ancora che scada, continuando ad usufruire della prova gratuita. I vantaggi sono davvero innumerevoli; scopriamoli nel dettaglio.

Consegna in un giorno, offerte esclusive e tanti vantaggi

Come anticipato, provando Amazon Prime potrai acquistare tanti prodotti esclusivi a prezzo scontato. Non è tutto, però, perché i vantaggi sono davvero innumerevoli, come:

  • Consegna gratuita in un giorno su milioni di prodotti selezionati
  • Amazon Prime Video con migliaia di film e serie TV, inclusi titoli originali
  • Amazon Prime Music con playlist e 2 milioni di brani senza pubblicità
  • Prime Reading, accesso a centinaia di eBook
  • Offerte esclusive

Inoltre, potrai accedere ad Amazon Luna, che offre un ricco catalogo di videogiochi in streaming. Puoi scoprire ulteriori dettagli sulla Festa delle Offerte Prime nel nostro articolo dedicato. E tu quale prodotto speri di trovare a prezzo scontato?

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