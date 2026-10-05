La leggendaria caccia al tesoro Monkey Island 2: LeChuck's Revenge costa pochissimo su Instant Gaming

Il capolavoro delle avventure grafiche firmato LucasArts scende a poco più di due euro su Instant Gaming, con un prezzo più basso anche rispetto alla promozione ufficiale di Steam. Rincontrare il temibile pirata zombie LeChuck ed esplorare i Caraibi in Monkey Island 2 Special Edition: LeChuck's Revenge per PC costa infatti appena 1,79€ nel catalogo di Instant Gaming. Aggiungendo l'IVA al 22%, la cifra finale da saldare arriva a 2,18€. Rispetto al costo di listino ufficiale di 10€, vi garantite un risparmio reale di 7,82€, equivalente a un ribasso effettivo a imposte incluse del 78,2% (contro l'82% esentasse segnalato dallo store). Anche il confronto con le offerte di Steam rende l'affare vantaggioso: mentre lo store Valve propone il titolo in sconto del 65% a 3,49€, la chiave digitale su Instant Gaming vi permette di risparmiare quasi la cifra perfetta per comprarvi un altro gioco in offerta, come il labirintico Etrian Odyssey HD. Per riscattare immediatamente il codice sulla vostra libreria Steam, vi basta cliccare sul link o sul box qui sopra.
Big Whoop, grafica HD e commento degli sviluppatori
Sviluppato e rimasterizzato da LucasArts, il secondo capitolo della saga vi mette nei panni di un affermato (ma sempre sbadato) Guybrush Threepwood, pronto a percorrere l'arcipelago alla ricerca del favoloso tesoro di Big Whoop mentre il resuscitato LeChuck medita vendetta. Il gameplay affina la formula punta e clicca classica introducendo il controllo diretto del personaggio, un sistema di aiuti integrato per risolvere i rompicapo più complessi e la possibilità di passare in qualsiasi momento dalla grafica classica in pixel art al comparto visivo ridisegnato in alta definizione.
La Special Edition comprende il doppiaggio integrale con il cast originale, la colonna sonora riarrangiata e un'esclusiva traccia di commento audio con gli autori Ron Gilbert, Tim Schafer e Dave Grossman. Questa versione per PC, attivabile via Steam, assicura il pieno supporto a mouse e controller e la presenza dei testi completamente tradotti in italiano.