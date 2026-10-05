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GTA 6 potrebbe essere l'arma principale di Sony contro il jailbreak di PS5

In base a quanto emerso in queste ore, sembra che GTA 6 possa configurarsi come un'importante "arma" di Sony contro il dilagare del nuovo jailbreak per PS5 per un motivo particolare.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   05/10/2026
Jason e Lucia in GTA 6
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
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Il nuovo jailbreak diffuso per PS5 potrebbe rappresentare una porta d'accesso importante per la pirateria sulla console, ma Sony può contare su quella che potrebbe essere un'arma potente contro la sua diffusione, ovvero GTA 6.

Questo perché l'attesissimo gioco di Rockstar Games, in base a quanto emerso dai dettagli sui file di installazione fatti trapelare dall'account PlayStation Game Size, che effettua regolarmente indagini sul database di PlayStation Store, richiederà necessariamente l'aggiornamento al nuovo firmware della console.

Sony ha infatti disposto un blocco al proliferare del jailbreak con la pubblicazione dell'update 14.10.00 per il software di sistema di PS5, e questo sarà necessario per far funzionare anche GTA 6.

Una richiesta specifica che sembra un deterrente

La diffusione di una correzione per una falla di sicurezza attraverso aggiornamento software è pratica comune, così come l'utilizzo di update al firmware per impedire l'utilizzo di exploit come jailbreak e simili, ma questo gli utenti che praticano questi sistemi lo sanno bene.

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Pe questo motivo, chi utilizza un jailbreak solitamente non effettua gli aggiornamenti standard per il software di sistema, impedendo gli update automatici ed evitando di farli manualmente, magari attendendo corrispettivi aggiornamenti modificati appositamente per i firmware custom.

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In questo caso però si pone un ostacolo di notevoli dimensioni: per poter giocare a GTA 6 sarà necessario effettuare l'aggiornamento almeno alla versione 14.10.00 del firmware ufficiale di PS5, cosa che potrebbe rappresentare un importante deterrente alla diffusione di Relapse, il nuovo jailbreak.

È una richiesta specifica piuttosto inusuale, che fa pensare dunque a possibili funzionalità avanzate di GTA 6 online ma soprattutto al fatto che possa esserci dietro anche un'effettiva volontà di combattere Relapse utilizzando il più grande gioco-evento di questo periodo come deterrente.

In ogni caso, non è detto che la scena dei jailbreak non riesca a bypassare anche questo sistema, ma è curioso notare come il gioco di Rockstar Games possa avere un ruolo importante anche su questo fronte. Nel frattempo, abbiamo visto alcune nuove immagini di GTA 6 dedicate soprattutto a Lucia e Jason e abbiamo saputo che sarà una satira ancora più "grottesca" del mondo reale.

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