GTA 6 è incredibile su PC a 60 fps e con DLSS 5: sebbene una versione ufficiale del titolo di Rockstar Games per personal computer ancora non esista, grazie al Remote Play i possessori di PS5 e di un computer di fascia alta possono gustarsi questa esperienza in maniera fantastica.

Utilizzando appunto lo streaming dalla console Sony o una scheda di acquisizione, è possibile intervenire con una serie di strumenti al fine di migliorare la resa grafica del gioco e persino aumentare il numero di fotogrammi al secondo, che come sappiamo su console non si spingono oltre i 30 fps.

E il DLSS 5? Per quello entra in gioco Veyra, un'applicazione che può essere installata e configurata attraverso un altro tool realizzato dal modder Phosphen. La procedura richiede quindi l'esecuzione di un comando PowerShell, il collegamento a Remote Play e una breve configurazione.

Il punto chiave è però un altro, vale a dire disporre di una scheda video sufficientemente potente da gestire il carico aggiuntivo richiesto dal neural rendering. Quanto costano tutte queste cose messe insieme? Non poco, specie oggi.