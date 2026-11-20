GTA 6 è incredibile su PC a 60 fps e con DLSS 5: sebbene una versione ufficiale del titolo di Rockstar Games per personal computer ancora non esista, grazie al Remote Play i possessori di PS5 e di un computer di fascia alta possono gustarsi questa esperienza in maniera fantastica.
Utilizzando appunto lo streaming dalla console Sony o una scheda di acquisizione, è possibile intervenire con una serie di strumenti al fine di migliorare la resa grafica del gioco e persino aumentare il numero di fotogrammi al secondo, che come sappiamo su console non si spingono oltre i 30 fps.
E il DLSS 5? Per quello entra in gioco Veyra, un'applicazione che può essere installata e configurata attraverso un altro tool realizzato dal modder Phosphen. La procedura richiede quindi l'esecuzione di un comando PowerShell, il collegamento a Remote Play e una breve configurazione.
Il punto chiave è però un altro, vale a dire disporre di una scheda video sufficientemente potente da gestire il carico aggiuntivo richiesto dal neural rendering. Quanto costano tutte queste cose messe insieme? Non poco, specie oggi.
Da eccellente a fenomenale
Nella nostra recensione di GTA 6 abbiamo tessuto le lodi del comparto tecnico del nuovo capitolo della saga, capace di portare sullo schermo una grafica eccellente pur al netto del ben noto vincolo dei 30 fotogrammi al secondo.
Portando tuttavia questo impianto su PC tramite la procedura che abbiamo indicato, l'avventura di Jason e Lucia assume connotati ancora più impressionanti, sfruttando la Frame Generation per portare il frame rate a 60 fps e il DLSS 5 per donare a personaggi e scenari un sostanziale tocco di realismo extra.
Certo, bisogna mettere in conto un pizzico di latenza dovuta appunto alla generazione di fotogrammi, visto che di fatto il gioco produce di fatto sempre i soliti 30 fps, ma il risultato finale di questa operazione è comunque qualcosa di davvero impressionante.
Un assaggio di ciò che verrà?
Esiste insomma un modo per giocare a GTA 6 su PC a 60 fps e con DLSS 5 già adesso, in una sorta di assaggio di ciò che verrà; magari fra non molto tempo, visto che la versione PC di Grand Theft Auto VI potrebbe arrivare prima del previsto per evitare conversioni realizzate con l'IA.
In tal senso, il leaker di GTA 6 sostiene di aver pubblicato la build del gioco, e quando quest'ultima sarà completa grazie all'arrivo dell'eseguibile, allora la community potrà davvero provare a far realizzare all'intelligenza artificiale una conversione per PC funzionante.