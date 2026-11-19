"È fatta", si legge nel comunicato del gruppo. "CL possiede la build completa di novembre 2026 di Grand Theft Auto VI e la sta distribuendo tramite torrent . Adesso. Tutti i file tranne uno: l'eseguibile principale, che è stato trattenuto con un conto alla rovescia."

Sul sito del gruppo hacker è infatti comparso un collegamento denominato "XBOX BUILD 1.0.2.1 (NOV 2026", e alcuni screenshot pubblicati sui social sembrano confermare che i file condivisi appartengano effettivamente a una build di Grand Theft Auto VI per la console Microsoft.

Una versione emulata a breve?

Secondo Cyberleek, con una build completa per Xbox a disposizione sarebbe possibile per la community realizzare una versione emulata su PC nel giro di una settimana, puntando già a prestazioni simili a quelle viste su PS5 e Xbox Series X|S, dunque a 30 frame al secondo.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Anche stavolta pare che il gruppo hacker non stia facendo tutto questo per la gloria: si parla ancora una volta del loro token di criptovaluta e della possibilità che il suo valore aumenti fino a un certo punto, nel qual caso si procederà con una pubblicazione anticipata dell'eseguibile.

Nella stessa comunicazione, Cyberleek ha menzionato anche l'eventualità di procurarsi una build per PS5, qualora quella Xbox non dovesse risultare utilizzabile, e ha ribadito che sta effettuando questa operazione come forma di contestazione nei confronti della scelta di Rockstar Games di lanciare il gioco nel solo formato digitale.

Nel frattempo, Take-Two ha già confermato che le indagini per individuare il responsabile delle precedenti fughe di notizie stanno procedendo rapidamente: l'azienda ha presentato diverse richieste di citazione in giudizio nei confronti di Discord, chiedendo di ottenere informazioni relative a specifici server e account.

Il publisher riuscirà a ottenere qualcosa prima che gli hacker mettano a segno quest'ultimo, clamoroso colpo?