" Abbiamo imparato tantissimo e abbiamo ancora molto da imparare. Continuate a lottare per ciò che amate e restate umili. Ci vediamo a Leonida!", si conclude il messaggio di Dylan e Manni, corredato naturalmente da una foto di loro due davanti a un artwork pubblicitario di GTA 6.

"Anni trascorsi al fianco degli artigiani più laboriosi e talentuosi che il mondo dello sviluppo videoludico possa offrire", hanno scritto i due attori su Instagram." Siamo davvero onorati di aver collaborato a questa straordinaria testimonianza mondiale della creatività, dell'ingegno e della pura determinazione umana."

Dylan Rourke and Manni L. Perez, gli interpreti di Jason e Lucia di GTA 6, hanno parlato per la prima volta del loro lavoro nel nuovo capitolo della serie targata Rockstar Games, attraverso la pubblicazione di un post condiviso sui social.

Romanzo criminale

Come saprete, le dinamiche di coppia di GTA 6 implicano tutta una serie di attività che i due protagonisti possono svolgere insieme, curando in maniera più o meno appassionata una relazione alla Bonnie & Clyde che ruota attorno tanto alla passione quanto al crimine.

Come abbiamo scritto nella recensione di GTA 6, la relazione fra Jason e Lucia diventa il motore dell'intera avventura ed è possibile prestare al loro rapporto più o meno attenzione, salendo di livello a seconda delle scelte compiute.

Storicamente la serie prodotta da Take-Two non ha mai sbagliato un colpo quando si tratta di doppiatori, e in questo caso Dylan Rourke e Manni L. Perez sono riusciti a portare sullo schermo dei personaggi dotati di grande spessore, ricchi di sfaccettature e di fascino.

Non riusciamo ovviamente a immaginare come sia stato per i due attori lavorare tutto questo tempo per un titolo così importante senza poter dire niente a nessuno per via degli strettissimi accordi di riservatezza che Rockstar Games fa firmare a chiunque lavori per lei.

La buona notizia è che ora gli interpreti di Jason e Lucia possono godersi un po' di meritata fama, e magari questa esperienza aprirà loro le porte verso nuovi e prestigiosi progetti, sia in campo videoludico che all'interno del variegato mondo dell'intrattenimento.