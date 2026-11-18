Nelle ultime settimane abbiamo trascorso più tempo nella Leonida di Rockstar che nella nostra vita reale e siamo finalmente pronti a raccontarvi perché GTA 6 è, inevitabilmente, il nuovo termine di paragone del genere.

Recensire Grand Theft Auto 6 significa prima di tutto provare a mettere ordine in un gioco che sembra costruito a regola d'arte con il preciso obiettivo di sfuggire a qualsiasi catalogazione. Riordinare le idee, confrontare le primissime impressioni emotive, con quelle finali inevitabilmente più razionali, prepararsi ad essere esposti ad un pubblico che vuole sapere tutto di questo gioco, ma evitando come la peste qualsiasi spoiler e rimanendo sempre ben consapevoli che, indipendentemente dal nostro giudizio, proprio quel pubblico ha già deciso che questo gioco lo giocherà dall'inizio alla fine, il prima possibile, riducendo al massimo le fonti di disturbo e fidandosi il giusto, di queste nostre parole scritte. È ansia da prestazione allo stato puro e, probabilmente, anche uno dei momenti più alti (e per questo più rischiosi) del "lavoro" di recensore videoludico (guai a chiamarsi critici). Però personalmente ce l'ho messa tutta: ho impiegato 76 ore per completare il 100% delle missioni legate alla trama e di quelle considerate facoltative (le missioni secondarie sono un'altra cosa ancora, secondo la terminologia di GTA 6), eppure il contatore generale si è fermato al 70,3%. È quindi ragionevole immaginare che per vedere praticamente tutto ciò che Rockstar ha deciso di inserire nel suo mondo virtuale, servano ben più di cento ore, senza considerare segreti, incontri ed eventi che non sono neanche contemplati in quelle percentuali e di cui probabilmente parleremo negli anni a venire. Ma non sono le dimensioni o la quantità quasi intimidatoria di contenuti a rendere GTA 6 un'opera destinata a lasciare un segno nel mondo dell'intrattenimento. È il modo in cui tutto quello che c'è qui dentro riesce a convivere in modo credibile e convincente. Leonida non è soltanto il più grande parco giochi che Rockstar abbia costruito: è un mondo che osserva quello che facciamo, reagisce e ci costringe continuamente ad adattarci alle conseguenze delle nostre azioni. Forse ci sono missioni ancora un filo troppo guidate, talvolta la storia principale ha alcuni momenti meno avvincenti, magari la varietà geografica è inferiore a quello che ci saremmo aspettati da chi vive a pane e open world e c'è la stortura di una versione PS5 Pro che lascia sul tavolo l'occasione dei 60 fotogrammi al secondo. Ma sono sbavature, stupidaggini, quisquilie ai margini di un'opera che, nel suo elemento più importante, sposta in avanti l'intero concetto di open world.

Leonida non è semplicemente una mappa Le prime decine di ore di GTA 6, ve lo diciamo subito, possono quasi trarre in inganno anche il giocatore più scafato. I cinque capitoli che compongono la storia non hanno infatti lo stesso rapporto col mondo di gioco: non è un semplice crescendo che va ad ampliare man mano i confini di ciò che si può fare, vedere e ascoltare. Sono soprattutto i primi due a funzionare come una lunghissima e talvolta persino un po' troppo compassata e "lenta" introduzione a Leonida, ai suoi personaggi, alle sue contee e alla quantità di sistemi che Rockstar mette progressivamente nelle mani del giocatore. Dobbiamo ammettere che Jason, oltre a essere un gran figo, è molto più interessante di quanto ci aspettassimo È solo dal terzo capitolo che ci siamo effettivamente resi conto delle reali dimensioni dell'opera. Della sua portata straordinaria. Non tanto in termini puramente numerici: il numero di chilometri quadrati che compongono l'area giocabile o, ancora peggio, il tempo che si impiega ad attraversare l'intera mappa sono tutte misure che negli open world hanno ormai un valore relativo, anzi proprio vuoto di significato. Quanto nella densità di ciò che circonda il giocatore. Vice City, la città principale, è estremamente compatta e ricca, circondata da aree residenziali, campagne, paludi, piccoli centri abitati e soprattutto da una quantità enorme di acqua. Forse manca una vera zona montuosa o desertica o il tipico agglomerato industriale e questa maggiore coerenza geografica porta con sé anche una certa ripetitività visiva: campagne e paludi possono assomigliarsi e la palette cromatica rimane spesso ancorata al verde, all'azzurro e ai colori caldi tipici della Florida. Questo è uno dei pochissimi aspetti del gioco dove la ricerca di credibilità ha sottratto qualcosa alla varietà. Ma basta smettere di guardare Leonida come se si fosse dei cartografi e iniziare a viverla nella sua realtà per capire perché la questione è assolutamente secondaria. Il mare, per esempio, non è più il confine naturale della mappa. È esso stesso mappa. Ci sono pesca, immersioni, relitti, tesori e innumerevoli imbarcazioni con cui solcarlo, ma soprattutto le paludi, i canali e il mare aperto diventano vie di spostamento e di fuga esattamente come una strada o un vicolo. Ed è proprio quando ci si muove senza un obiettivo preciso che GTA 6 mostra ciò che lo rende differente da tutto quello che c'è stato prima. Anche in casa Rockstar. Lavorando in coppia è molto più semplice rapinare e assaltare i covi dei criminali, ma anche più complesso dileguarsi in rapidità Una notte, dopo aver completato una missione, stavo semplicemente girovagando in macchina con Lucia quando un rumore assordante e una sirena mi hanno inchiodato sul posto. Attivando la Concentrazione (ovvero il ralenty in stile bullet time) ho individuato rapidamente la provenienza del suono e ho raggiunto un negozio poco distante, dove due uomini a bordo di un pickup stavano sradicando un bancomat dal muro. L'istinto iniziale è stato quello, banalmente, alla GTA: aspettare che finissero il lavoro e rapinarli. Poi mi sono chiesto cosa sarebbe successo seguendoli. Sono arrivati i poliziotti, è partito l'inseguimento e mi sono semplicemente accodato a distanza di sicurezza. I due sono alla fine riusciti a seminare le forze dell'ordine e ho scelto di seguirli fino a un capannone isolato in campagna, che si è rivelato essere il centro operativo di un'organizzazione dedita al traffico di droga. A quel punto ho chiamato Jason perché avevo bisogno di più potenza di fuoco, mi sono introdotto furtivamente nell'edificio e ho eliminato gli uomini presenti cercando di ridurre al minimo le sparatorie. Ho raccolto diverse buste di pillole e trovato una cassaforte che presumibilmente conteneva anche il denaro della rapina, ma non avevo esplosivo con me per forzare la sua apertura. Ho quindi iniziato a cercare il codice di sicurezza fino a trovarlo scritto su un foglietto attaccato allo specchio di un bagno. Intanto le sirene della polizia si stavano avvicinando, attirate questa volta dalle nostre sparatorie. Aperta la cassaforte e recuperati i 7.000 dollari in contanti ho quindi abbandonato il capannone incrociando sulla strada le pattuglie che arrivavano sul posto e che, ovviamente, non avevano alcun motivo per collegarmi a ciò che era successo. Alla prima stazione di servizio mi sono fermato al bancomat per depositare i soldi sul mio conto corrente per poi tornare al mio girovagare senza meta. Nessuna missione mi aveva chiesto di fare tutto ciò e forse anche per questo ho pensato che potesse avere senso raccontarvi l'avvenimento perché è uno dei migliori esempi per spiegare cosa è GTA 6. Non perché ogni minuto di gioco è in grado di generare una catena di eventi altrettanto complessa che sul lungo periodo rischia soltanto di diventare ripetitiva, ma perché questa specifica situazione è nata dall'interazione tra sistemi che esistevano indipendentemente l'uno dall'altro: un crimine casuale, la polizia, una banda di malviventi, un interno esplorabile, il sistema stealth, la possibilità di chiamare Jason, una cassaforte, un indizio ambientale e infine l'economia del gioco. Anche eventi molto più piccoli producono lo stesso effetto. Una volta, percorrendo semplicemente una delle superstrade che collegano le varie contee di Leonida, un'auto ci ha affiancato e una ragazza si è sporta dal tettuccio per provocarci: nel giro di pochi secondi quella che doveva essere una banale traversata si è trasformata in una gara improvvisata. Questa è esattamente la densità di GTA 6: non la quantità di icone sulla mappa, ma la quantità di cose che possono entrare in relazione tra loro. E a tutto questo contribuisce anche il numero impressionante di interni accessibili. Il mare è parte integrante della mappa e offre la possibilità di dedicarsi alla pesca e alle immersioni Fast food, negozi, palestre, supermercati, banchi dei pegni, locali dove bere e ballare, gioiellerie e banche non sono semplicemente stanze nelle quali entrare e dare un'occhiata: c'è una interazione talmente variegata da consentirvi di comprare del cibo e un attimo dopo tentare di rapinare il cassiere. Rockstar non ha semplicemente aumentato la quantità di oggetti presenti nel mondo: ha aumentato la quantità di relazioni possibili con quegli oggetti. E arrivati quasi alle 80 ore di gioco non abbiamo mai avuto la sensazione di affrontare una lunga sequela di sequenze scriptate, ma anzi ci è sembrato in più di un'occasione che Leonida potesse continuare a esistere anche senza di noi.

Jason o Lucia: chi è il vero protagonista di GTA 6? Dentro un mondo del genere Rockstar racconta però una storia sorprendentemente tradizionale nelle sue fondamenta.

Jason e Lucia hanno moltissimo di Bonnie e Clyde e questo è stato chiaro fin da subito. Lui è generalmente più pacato, riflessivo e disposto al compromesso; Lucia è ambiziosa, impulsiva e spesso rappresenta il motore che spinge entrambi verso nuove opportunità criminali. E ovviamente funzionano benissimo insieme. Il modello di guida è più credibile, pesante e sensibile al tipo di terreno, ma rimane ovviamente arcade La storia è lunghissima, piena di personaggi, tradimenti, colpi di scena e non mancano delle inevitabili variazioni qualitative: alcuni comprimari rimangono con noi per decine di ore e raccontano archi narrativi magnifici, altri lasciano molte meno tracce. Ci sono linee secondarie straordinarie e momenti della campagna principale un filo troppo convenzionali, così come lunghe sezioni action nelle quali avremmo volentieri sparato qualche pallottola in meno. E sono proprio Jason e Lucia a tenere sempre insieme i pezzi del racconto, ad evitare che questo finisca per polverizzarsi e perdere di mordente. Singolarmente non generano secondo noi la stessa intimità costruita attorno ad Arthur Morgan, il protagonista del precedente capolavoro di Rockstar: Red Dead Redemption 2. La vicenda di Arthur era più personale, malinconica e inevitabilmente tragica. E anche le dinamiche tra Trevor, Michael e Franklin, i tre coprotagonisti di GTA 5, finivano inevitabilmente per generare toni e stili completamente differenti che qui non ritroviamo con lo stesso dinamismo. GTA 6 tenta infatti qualcosa di diverso. Qui paradossalmente il personaggio più interessante finisce per essere non un "personaggio" in senso stretto, ma la "relazione" tra i due personaggi, tra questi due amanti. Abbiamo concluso la nostra partita con il rapporto al massimo (è strutturato su quattro livelli che richiedono impegno e dedizione crescente) e abbiamo utilizzato entrambi praticamente nella stessa misura, con una leggerissima preferenza personale per Lucia. Non possiedono delle capacità esclusive e il loro controllo è sostanzialmente identico, ma possono essere sviluppati diversamente per ciò che riguarda la loro prestanza fisica e il loro profilo criminale (tranquilli, ci torneremo più avanti). Il vero gameplay emerge però quando sono insieme. Possiamo alternarli istantaneamente, consegnare all'altro un'arma o una borsa con la refurtiva, lasciargli la guida, chiedergli di separarsi da noi, mandarlo a vendere ciò che abbiamo rubato oppure utilizzarlo per distrarre delle guardie mentre noi tentiamo la fuga o stiamo spaccando le vetrine per rubare gioielli. In determinate situazioni abbiamo persino finito per posizionarli in specifici punti per poi passare dall'uno all'altro come se si trattasse di un gioco tattico cooperativo estremamente semplificato. E la cosa straordinaria è che tutta questa dinamica di coppia non emerge esclusivamente durante le rapine: può bastare andare dal parrucchiere con entrambi. Controllando Lucia possiamo scegliere la sua acconciatura o magari lo smalto da mettere sulle unghie, mentre Jason commenta quello che stiamo facendo; pochi istanti dopo possiamo passare a lui e invertire i ruoli. Succede anche nei negozi di abbigliamento, in palestra o semplicemente andando a mangiare qualcosa insieme: possiamo comprare due bottiglie di birra, passarne una al partner e berle in compagnia mentre i due continuano a parlare e punzecchiarsi. Tutto in modo naturale, organico, credibile. Vogliamo però essere chiari perché ne siamo consapevoli: sono soltanto degli orpelli. Passare da acquirenti a rapinatori è un attimo Eppure sono proprio questi orpelli a trasformare una meccanica in una relazione credibile, a far sì che il gameplay "di coppia" non venga mai percepito come una sorta di barra da mantenere piena per accedere a chissà quale filmato o regalo. Abbiamo semplicemente finito per comportarci come se Jason e Lucia dovessero stare insieme. Perché questo è come volevamo giocare GTA 6.

La libertà pesa GTA è per moltissimi giocatori un sinonimo di libertà. Libertà di fare quello che si vuole, come si vuole, quando si vuole. Vediamo una macchina, la rubiamo. Troviamo un lanciarazzi e possiamo trasformare un incrocio in una zona di guerra semplicemente perché ne abbiamo voglia. Abbiamo un po' di soldi in tasca, andiamo con le prostitute. Ci prudono le mani, prendiamo a cazzotti il primo passante che ci capita a tiro.

Diciamo da subito che buona parte di queste cose è ancora possibile farle. Lucia buca lo schermo e sarà difficile rimanere impassibili davanti al suo fascino GTA 6, però, sembra continuamente domandare al giocatore una cosa nuova: solo perché possiamo farlo, significa che vogliamo anche farlo? E arriviamo quindi a parlare del Profilo Criminale che ha veramente poco a che fare con una presunta barra della moralità, ma è una conseguenza diretta del modo in cui decidiamo di interpretare Jason e Lucia. Un giocatore che uccide sistematicamente chiunque si trovi davanti o si lancia in fughe maldestre investendo decine di passanti sarà un criminale differente da chi cerca di evitare vittime inutili, pianifica i colpi e neutralizza gli avversari senza ammazzarli. E il nuovo sistema ricercato (o wanted, scegliete voi quanto essere anglofoni), amplifica enormemente questa impostazione visto che ora non si tratta più di una situazione di allerta accesa o spenta. La polizia, infatti, non possiede in automatico ogni informazione su di noi. Può conoscere la vettura utilizzata durante un crimine, ma non il nostro volto, sapere che eravamo in due oppure avere una descrizione dell'abbigliamento e delle armi imbracciate e tutto questo ha conseguenze cruciali nella fuga.

Mollare al volo un'automobile per prenderne un'altra, separarsi dal partner, cambiarsi d'abito oppure nascondersi in un luogo al chiuso mentre gli elicotteri sorvolano l'area del misfatto sono tutte azioni che possono alterare concretamente la ricerca. Se nessuno ci ha identificati durante un reato, possiamo persino restare nei dintorni e confonderci tra gli spettatori mentre la polizia cerca qualcuno di cui possiede informazioni incomplete. E quando il livello di ricercato sale, la risposta può diventare estremamente aggressiva perché non basta più prendere il mezzo più veloce e guidare in linea retta finché le stelle scompaiono. Può essere meglio arrangiarsi con dei mezzi di fortuna, abbandonarli durante la fuga in prossimità di un magazzino o un vicolo, saltare una recinzione, attraversare un edificio o raggiungere l'acqua. E la cosa più interessante è che questo aumento di difficoltà nel gestire le stelle (che tra l'altro tornano ad essere sei) porta naturalmente a preparare un crimine prima di commetterlo. A studiare con grande attenzione punti di ingresso e uscita e pianificare così l'assalto. Jason e Lucia non trasportano magicamente un arsenale nelle tasche e girare con un fucile in mano significa essere visibilmente armati. I personaggi non giocanti possono reagire e attirare l'attenzione o ricordarsi di voi e del vostro atteggiamento se da lì a poco dovesse scattare un allarme.

L'automobile diventa quindi un'estensione dell'inventario, quasi come il cavallo in Red Dead Redemption 2: nel bagagliaio possiamo lasciare armi e cambi d'abito. E questo vuol dire che prima di un colpo importante diventa spontaneo chiedersi quale mezzo utilizzare, dove lasciarlo, quali armi portarsi dietro e quale percorso sfruttare per fuggire nel modo più pulito possibile. La gestione dell'illuminazione è sensazionale Ed è proprio questo che intendiamo quando parliamo di un GTA più adulto. Non perché abbia smesso di essere volgare, violento e (molto) sopra le righe. Ma perché chiede al giocatore di partecipare maggiormente alla credibilità dei suoi personaggi. Di giocare di ruolo ed essere consapevole di ciò che sta facendo e di quelle che saranno le potenziali conseguenze. E questa è forse la trasformazione più importante che potrebbe non piacere a tutti. Chi considera GTA soprattutto il gioco nel quale accendere la console, rubare la prima automobile e vedere quanto velocemente riesce a portare una città al collasso potrebbe trovare alcuni sistemi eccessivamente macchinosi. Mangiare, allenarsi, pescare, cacciare e compiere determinate attività alimentano statistiche differenti che hanno ripercussioni anche sulla fisicità dei due coprotagonisti. E in più i soldi mantengono valore perché tra armi, automobili, vestiti, tatuaggi e mille altre possibilità, c'è sempre qualcosa su cui investirli. Tralasciando un fondo fiduciario su cui parcheggiare le proprie risorse di cui eviteremo di parlarvi per ragioni di spoiler. Per tutte le decine di ore impiegate per realizzare questa recensione non ci siamo praticamente mai sentiti abbastanza ricchi. Tra le attività secondarie ci sono anche diversi poligoni di tiro, alcuni di questi "a tema" Forse anche per questo ci ha sorpreso l'assenza di un vero sistema immobiliare. Si possono acquistare garage, ma non case, e le "abitazioni" utilizzate da Jason e Lucia non sono realmente personalizzabili. Narrativamente è comprensibile: sono due fuggitivi che devono lasciare meno tracce possibili e gran parte della loro vita è transitoria. Però è una delle poche volte in cui GTA 6 ci ha fatto "lamentare": con tutta questa profondità, avremmo voluto anche arredare la nostra alcova.

C'è ancora la vecchia Rockstar dentro GTA 6 Questa rivoluzione strisciante e determinante dell'open world rende ancora più evidente quanto alcune parti di GTA 6 siano legate al passato.

Come il design delle missioni, per fare l'esempio forse più banale. Esistono ancora lunghe sequenze che seguono pedissequamente lo schema storico della serie: raggiungiamo qualcuno, lo facciamo salire in macchina e ascoltiamo lunghissimi dialoghi (sottotitolati) per diversi minuti mentre raggiungiamo una nuova destinazione dove scatta una sparatoria o un inseguimento. Esistono anche delle fasi in cui il gioco limita fortemente i nostri movimenti e missioni dove l'azione diventa anche troppo predominante. Ogni contea ha le sue bande criminali, tutte estremamente caratterizzate anche sul fronte del vestiario e dell'aspetto fisico La progressione distingue inoltre tra missioni principali, incarichi facoltativi direttamente collegati alla trama e vere linee secondarie autonome, ed è spesso proprio in queste ultime che Rockstar si concede le situazioni più folli, imprevedibili e lontane dai cliché dell'arco narrativo con protagonisti Jason e Lucia.

GTA 6 non risolve quindi completamente quella contraddizione che accompagna Rockstar da anni: mondi aperti incredibilmente liberi racchiusi dentro missioni molto più rigide. Però bisogna riconoscere che stavolta il team ha fatto parecchi passi in avanti nella direzione giusta. Molte attività infatti impongono l'obiettivo, ma non il metodo o le strade per raggiungerlo. Una volta giunti in prossimità di una casa, una banca o una gioielleria, possiamo spesso iniziare a ragionare sull'ambiente: ingresso principale o accessi secondari; approccio frontale o stealth; fuga rocambolesca o ragionata al millimetro. Anche il combattimento segue la stessa filosofia evolutiva. Jason e Lucia conservano quella fisicità pesante che Rockstar aveva portato avanti con Red Dead Redemption 2: movimenti talvolta legnosi, coperture non rapide da aggirare, animazioni elaborate e una generale preferenza per il peso, per l'impaccio, rispetto alla precisione istantanea. Negli spazi stretti o negli scontri più affollati e convulsi tutto questo può trasformarsi in una piccola frustrazione. In compenso le armi restituiscono sensazioni differenti, c'è un ottimo feedback dei colpi, sia quelli inferti che subiti, e la reazione dell'intelligenza artificiale è credibile. Sia chiaro che non ci sono magie o momenti sbalorditivi, ma l'IA sa reagire sempre con grande coerenza ad ogni situazione facendo sì che poliziotti, SWAT (anzi, NOOSE) e malviventi reagiscano in modo distinto e credibile così da dare discreta varietà agli scontri a fuoco in cui ci imbatteremo. La meditazione è una delle attività secondarie che vi obbligherà ad esplorare Leonida in ogni anfratto Mai ci saremmo poi aspettati di essere così convinti della sensazione di guida.

Una vettura sportiva, un'auto preparata per la pista e una jeep non differiscono soltanto nelle statistiche: interagiscono diversamente con il terreno. Portare una vettura stradale nelle paludi può significare perdere completamente aderenza e persino rimanere impantanati, mentre un fuoristrada utilizzato per infilarsi nei vicoli cittadini paga dimensioni e raggi di sterzata poco adatti allo scopo. E le numerosissime gare sfruttano bene queste differenze. Barche e moto d'acqua beneficiano dello stesso lavoro, mentre aerei, elicotteri e idrovolanti rimangono molto più vicini alla tradizione arcade della serie. E tutto questo, ancora una volta, ha conseguenze reali e tangibili nell'esplorazione dell'open world e nella sua capacità di irretirci nel gameplay emergente.

Bastano i 30 frame al secondo? Abbiamo giocato principalmente GTA 6 su PlayStation 5 Pro, non facendoci mancare una decina di ore affrontate anche su PS5 base e il risultato tecnico merita, a nostro parere, una distinzione importante.

Rockstar ha scelto di puntare ai 30 fotogrammi al secondo anche sulla console più potente di Sony: ci sono dichiarazioni ufficiali in tal senso e ne sono scaturiti non pochi dibattiti. La versione Pro si "limita" a migliorare la pulizia dell'immagine, ad implementare un ray tracing più accurato sulle ombre, ad aumentare la distanza visiva e a garantire molta più stabilità nel frame rate anche nelle situazioni più impegnative grazie all'utilizzo del PSSR, l'upscaling proprietario di Sony. Il gioco gira in modo straordinario anche su PS5 base al netto di piccoli cali di frame rate Su PS5 base, però, e questo a nostro parere è fondamentale ribadirlo, GTA 6 rimane qualcosa di difficilmente spiegabile guardando semplicemente la scheda tecnica della console. La quantità di personaggi, veicoli, interni, sorgenti luminose, riflessi, animazioni e sistemi che convivono nella stessa scena è talvolta impressionante. In condizioni particolarmente pesanti, ad esempio durante le gare, oppure quando si fugge inseguiti da molte macchine della polizia che sparano a tutto spiano, abbiamo percepito qualche calo che sulla Pro risulta molto meno evidente. Ed è proprio questo risultato incredibile raggiunto sull'hardware base a rendere paradossalmente più difficile essere completamente soddisfatti di PS5 Pro. Non c'è uno stacco esagerato o particolarmente vistoso tra le due versioni e rimangono, soprattutto, quei 30 fotogrammi al secondo da entrambe le parti. Averne 60 su Pro avrebbe fatto tutta la differenza e sarebbe stato un imponente "selling point" della console più corazzata di Sony. Così, a nostro parere, è un'occasione mancata. Ma detto questo, il colpo d'occhio rimane impressionante per tutta l'avventura: Leonida vive di una qualità dell'illuminazione straordinaria, capace di cambiare completamente volto a strade, interni e paesaggi con il passare delle ore e delle condizioni atmosferiche, mentre la resa dei personaggi convince soprattutto nei materiali più complessi, in particolare i capelli che si muovono con incredibile naturalezza come mai ci era capitato di vedere in un videogioco senza feature tecniche dedicate. Incredibilmente e quasi sorprendentemente Rockstar ha saputo stupirci per quello che concerne lo sfruttamento del DualSense. L'utilizzo dei grilletti adattivi è tra i migliori che abbiamo provato sulla console. Acceleratore e freno restituiscono la corsa del pedale; persino l'avviamento dell'automobile viene comunicato fisicamente, con una prima pressione più dura che scompare se rubiamo una vettura già accesa. Dopo decine di ore diventa quasi un riflesso muscolare. Il feedback aptico che restituisce il battito della pioggia o le diverse asperità del terreno, la resa dei grilletti delle armi, la resistenza quando ci si allena e bisogna sollevare i pesi, tutte queste diverse sensazioni tattili e di pressione contribuiscono a differenziare ulteriormente le situazioni, mentre lo speaker del controller viene utilizzato come estensione del telefono di Jason e Lucia per chiamate e messaggi. Con un risultato, anche in questo caso, molto piacevole. GTA 6 è, come di consueto, interamente doppiato in inglese e per il pubblico italiano questo significa affidarsi ancora una volta ai sottotitoli, che però stavolta sono molto più configurabili del solito. Più in generale, Rockstar ha lavorato con grande attenzione su accessibilità e personalizzazione, offrendo moltissime opzioni per interfaccia, HUD ed effetti visivi. Acqua, strada, cieli: in GTA 6 si può letteralmente andare ovunque con decine di mezzi differenti Straordinario, infine, l'accompagnamento sonoro, come era lecito aspettarsi. Sono decine i brani distribuiti tra radio monotematiche complete di speaker e pubblicità, oltre a veri podcast a puntate integrati nel mondo di Leonida, tra speech motivazionali, true crime e di consigli di finanza; bellissima infine la scelta di recuperare il taglio più "fumettoso" dei vecchi GTA per le grafiche dei menu, un richiamo immediatamente riconducibile all'identità storica della serie.

Conclusioni Versione testata PlayStation 5 Digital Delivery PlayStation Store, Microsoft Store Prezzo 79,99 € Acquistalo qui Multiplayer.it 10 Lettori ( 141 8.3 Il tuo voto Grand Theft Auto 6 non è un gioco perfetto. La storia attraversa inevitabili alti e bassi, alcune missioni rimangono ancorate a strutture di Rockstar che iniziano a mostrare la propria età, determinate sezioni eccedono con le sparatorie, la geografia di Leonida paga la propria coerenza con una minore varietà di biomi, manca un vero sistema di proprietà e avremmo voluto vedere PS5 Pro raggiungere i 60 fotogrammi al secondo. Eppure nessuna di queste sbavature riesce a scalfire ciò che GTA 6 fa al suo livello più profondo. Rockstar non ha semplicemente costruito un open world più grande, più bello e con più attività: ha costruito un mondo dove sistemi, personaggi, ambienti e comportamento del giocatore dialogano continuamente fra loro. Una rapina non è soltanto una missione, una macchina non è soltanto un mezzo, il mare non è soltanto un confine, i soldi non sono soltanto un numero e Jason e Lucia non sono semplicemente due personaggi tra cui alternarsi. Tutto può diventare parte di qualcos'altro: GTA 6 è un open world capace di generare storie attraverso i suoi sistemi persino più di quanto riesce a fare con la sua sceneggiatura. Probabilmente qualcuno rimpiangerà il GTA più immediato, anarchico e caciarone del passato. Noi pensiamo invece che questa sia l'evoluzione di cui la serie aveva bisogno.