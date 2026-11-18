In occasione del Black Friday, su Amazon è attualmente disponibile il televisore Panasonic Vivid QLED+ da 50" a 379 € rispetto al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni, ovvero 583,62 €, permettendoti di risparmiare il 35%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto da un fornitore terzo e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto. Specifichiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.
Schermo anti-riflesso, colori vividi e audio immersivo
Questo televisore offre una gamma cromatica più ampia, per un contrasto superiore e un'immagine nitida. Lo schermo anti-riflesso garantisce invece neri profondi, bianchi nitidi e un contrasto HDR convincente anche in ambienti luminosi, mentre il motore avanzato AI 4K Colour Engine analizza ogni fotogramma restituendo un'immagine ancora più naturale. Troviamo anche il supporto Multi HDR, mentre l'audio surround Dolby Atmos garantisce un suono cinematografico profondo e immersivo.
Inoltre, è presente la piattaforma Fire TV per un accesso immediato a migliaia di app e servizi di streaming. Nel complesso, è un prodotto ideale per godersi film e videogiochi e per chi non ha esigenze particolarmente specifiche. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.