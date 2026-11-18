In occasione del Black Friday, su Amazon è attualmente disponibile il televisore Panasonic Vivid QLED+ da 50" a 379 € rispetto al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni, ovvero 583,62 €, permettendoti di risparmiare il 35%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto da un fornitore terzo e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto. Specifichiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.