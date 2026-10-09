0

Audible costa 99 centesimi per i primi tre mesi: migliaia di audiolibri praticamente gratis

La nuova promozione di Amazon ti permetterà di utilizzare Audible a soli 99 centesimi per i primi tre mesi. Potrai accedere a un ricchissimo catalogo di contenuti, tra cui Harry Potter o Il Ciclo di Dune.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   09/10/2026
Audible

Con Audible potrai scoprire oltre 70.000 contenuti esclusivi a soli 99 centesimi per i primi tre mesi. Specifichiamo che la promo è riservata ai clienti che non hanno avuto alcun abbonamento (inclusa una prova gratuita) negli ultimi 30 giorni. Se sei interessato, puoi accedere alla promozione tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Successivamente, l'offerta si rinnoverà automaticamente a 9,99 € al mese, ma potrai annullare il rinnovo prima ancora che l'offerta scada. Vediamo ulteriori dettagli con i vari vantaggi.

Tanti contenuti da scoprire

Come anticipato, su Audible potrai scoprire oltre 70.000 contenuti esclusivi, con diverse opzioni dedicate anche ai più nerd. Sono inoltre presenti alcuni audiolibri imperdibili, come Harry Potter, Il Ciclo di Dune, la trilogia del Signore degli Anelli, Dungeon Crawler Carl o Assassin's Creed. Si tratta dell'occasione perfetta per avvicinarsi al mondo della lettura, dato che dovrai semplicemente limitarti ad ascoltare.

Amazon Music Unlimited è gratis per 4 mesi: offerta valida per i clienti Prime Amazon Music Unlimited è gratis per 4 mesi: offerta valida per i clienti Prime

Potrai quindi recuperare ogni tipo di libro anche mentre ti dedichi ad altre attività, dato che non dovrai leggere. Inoltre, sono molto pratici su smartphone. Di recente è stata introdotta anche la funzione Leggi e Ascolta, che sincronizza in tempo reale gli ebook Kindle con gli audiolibri. Insomma, si tratta quindi di un prezzo decisamente vantaggioso.

#Sconti #Migliori offerte Amazon Italia
Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Audible costa 99 centesimi per i primi tre mesi: migliaia di audiolibri praticamente gratis