Audible costa 99 centesimi per i primi tre mesi: migliaia di audiolibri praticamente gratis

Con Audible potrai scoprire oltre 70.000 contenuti esclusivi a soli 99 centesimi per i primi tre mesi. Specifichiamo che la promo è riservata ai clienti che non hanno avuto alcun abbonamento (inclusa una prova gratuita) negli ultimi 30 giorni. Se sei interessato, puoi accedere alla promozione tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Successivamente, l'offerta si rinnoverà automaticamente a 9,99 € al mese, ma potrai annullare il rinnovo prima ancora che l'offerta scada. Vediamo ulteriori dettagli con i vari vantaggi.
Tanti contenuti da scoprire
Come anticipato, su Audible potrai scoprire oltre 70.000 contenuti esclusivi, con diverse opzioni dedicate anche ai più nerd. Sono inoltre presenti alcuni audiolibri imperdibili, come Harry Potter, Il Ciclo di Dune, la trilogia del Signore degli Anelli, Dungeon Crawler Carl o Assassin's Creed. Si tratta dell'occasione perfetta per avvicinarsi al mondo della lettura, dato che dovrai semplicemente limitarti ad ascoltare.
Potrai quindi recuperare ogni tipo di libro anche mentre ti dedichi ad altre attività, dato che non dovrai leggere. Inoltre, sono molto pratici su smartphone. Di recente è stata introdotta anche la funzione Leggi e Ascolta, che sincronizza in tempo reale gli ebook Kindle con gli audiolibri. Insomma, si tratta quindi di un prezzo decisamente vantaggioso.