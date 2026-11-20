In occasione del Black Friday, su Amazon è attualmente disponibile Dune: Awakening Day One Edition per PS5 a 29,99 € rispetto al prezzo consigliato di 49,99 €, permettendoti di risparmiare il 40%. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto. Specifichiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.

Una storia dal taglio cinematografico

L'edizione Day One Edition include uno schema di colori per abbigliamento, veicoli e armi e il terrario di Muad'Dib. Quest'avventura è ambientata nell'universo di Dune: potrai schierarti con gli Atreides o gli Harkonnen, affrontando vicende inedite e avanzando nei rispettivi ranghi. Dovrai ovviamente cercare di sopravvivere imparando a gestire il clima di Arrakis, quindi dovrai cercare riparo dal sole e recuperare liquidi dai nemici per trasformarli in acqua. Inoltre, potrai sfruttare nuove abilità, armi e strumenti, nonché costruire e personalizzare la tua base.

Nel complesso, è un buon gioco che offre diversi contenuti, nonché con una trama interessante e un arco narrativo completo. Inoltre, il comparto grafico è decisamente convincente. Puoi saperne di più leggendo la nostra recensione. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.