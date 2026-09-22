Dune: Awakening è disponibile su PS5 e Xbox Series X|S, vediamo il nuovo trailer di lancio

Bandai Namco e Funcom ricordano che Dune: Awakening è disponibile da oggi anche su console, in versione PS5 e Xbox Series X|S, con un trailer di lancio a illustrare alcune caratteristiche di questo particolare titolo che traduce il celebre mondo fantascientifico creato da Frank Herbert in forma videoludica.

Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo alla nostra recensione di Dune: Awakening pubblicata in occasione del lancio su console. Si tratta di un gioco di sopravvivenza open world ispirato a Dune, che ci consente di calarci direttamente sulla superficie del pianeta Arrakis, cercando di sopravvivere alle sue terribili minacce e di raccogliere le sue grandi ricchezze, in una struttura che mischia gli elementi tipici dei survival con caratteristiche da RPG online e gestionali.

Dune: Awakening è anche disponibile con Xbox Game Pass e gli abbonati possono avere la Deluxe o Ultimate Edition con uno sconto del 20%. Il gioco è abilitato per Xbox Play Anywhere, con la progressione che può essere portata sia che si giochi su una console Xbox, via Windows Store, su un ROG Xbox Ally o attraverso Xbox Cloud Gaming, mentre il cross-play tra piattaforme arriverà dopo il lancio.