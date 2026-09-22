Dune: Awakening è disponibile su PS5 e Xbox Series X|S, vediamo il nuovo trailer di lancio

Bandai Namco e Funcom ricordano che Dune: Awakening è disponibile da oggi anche su console, in versione PS5 e Xbox Series X|S, con un trailer di lancio a illustrare alcune caratteristiche di questo particolare titolo che traduce il celebre mondo fantascientifico creato da Frank Herbert in forma videoludica.
Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo alla nostra recensione di Dune: Awakening pubblicata in occasione del lancio su console. Si tratta di un gioco di sopravvivenza open world ispirato a Dune, che ci consente di calarci direttamente sulla superficie del pianeta Arrakis, cercando di sopravvivere alle sue terribili minacce e di raccogliere le sue grandi ricchezze, in una struttura che mischia gli elementi tipici dei survival con caratteristiche da RPG online e gestionali.
Dune: Awakening è anche disponibile con Xbox Game Pass e gli abbonati possono avere la Deluxe o Ultimate Edition con uno sconto del 20%. Il gioco è abilitato per Xbox Play Anywhere, con la progressione che può essere portata sia che si giochi su una console Xbox, via Windows Store, su un ROG Xbox Ally o attraverso Xbox Cloud Gaming, mentre il cross-play tra piattaforme arriverà dopo il lancio.
Tante novità sulla base originale
Con il lancio su console, si rafforza peraltro il legame tra Dune: Awakening e i film cinematografici, in vista dell'uscita di Dune: Parte 3 prevista per questo dicembre: per l'occasione, i look iconici dei film di Dune arrivano nel gioco con un nuovo DLC, il "Filmic Archive".
"Dal Caladan Stormcoat indossato da Duke Leto e Paul in Dune: Parte Uno all'armatura Aegis of an Unwalked Path disegnata dalle visioni dei cavalieri santi Fremen di Paul Atreides in Dune: Parte Due, ora puoi davvero assomigliare a un vero maestro di Arrakis", si legge nella descrizione, con il DLC che include anche 73 nuovi pezzi di costruzione Sardaukar, nuove parti decorative, armi e emote. Il tutto al prezzo di €9.99.
L'uscita su console comporta anche vari miglioramenti a Dune: Awakening attraverso aggiornamenti anche su PC, che comprendono prestazioni, stabilità e ulteriori ottimizzazioni di interfaccia e sistemi di gioco, con aggiunta di diverse possibilità di personalizzazione.
Come abbiamo visto con l'update 1.5, l'intero gioco può essere giocato in single player PvE, con il PvP che risulta ora completamente opzionale, cosa che consente approcci diversi e un'esperienza adattabile a seconda dei gusti degli utenti.
Questo consente anche di non perdere più nulla in maniera definitiva, con la possibilità di conservare la base, i veicoli e altro: inoltre l'endgame è stato completamente ricostruito e si concentra sulle missioni e sull'ascesa tra gli Atreides o gli Harkonnen, oltre a nuove mappe, dungeon, armi, incontri dinamici e altro ancora.