Dune: Awakening mostra tutte le sue evoluzioni nel trailer deep dive, per il grande rilancio su console

Per l'occasione, viene annunciata anche la versione fisica per PS5 , che sarà distribuita da Bandai Namco in Europa e può essere prenotata già in questi giorni presso vari rivenditori.

La data di uscita di Dune: Awakening su console è fissata per il 22 settembre, ma si tratta di un evento di notevole importanza anche per gli utenti già presenti su PC, considerando che segna il raggiungimento di un notevole traguardo nel percorso di evoluzione e ampliamento del gioco.

Funcom ci prepara al prossimo lancio di Dune: Awakening su PS5 e Xbox Series X|S con un nuovo e lungo trailer "deep dive" , che di fatto ripercorre tutte le evoluzioni applicate a questo survival open world nei mesi di presenza esclusiva su PC, mostrandosi come un gioco praticamente nuovo e più ampio e completo.

Un grande rilancio su console e anche su PC

"Il 22 settembre non rappresenta solo il lancio del gioco sulle console", ha dichiarato Rui Casais, CEO di Funcom, in un comunicato stampa. "Si tratta di una tappa fondamentale per noi, il vero e proprio secondo lancio di Dune: Awakening su PC, PlayStation 5 e Xbox".

"Da oltre un anno ormai abbiamo ampliato e migliorato Dune: Awakening su PC e tutte queste aggiunte, insieme a diverse altre novità, saranno disponibili su tutte le piattaforme fin dal primo giorno".

Gli sviluppatori parlano dunque della "migliore versione di Dune: Awakening mai realizzata", definendosi entusiasti di renderla accessibile a un pubblico molto più ampio su tutte le piattaforme.

Il gioco avrà un'interfaccia rielaborata con un sistema di controllo in grado di funzionare al meglio con i controller delle console, e inoltre offrirà una modalità Performance, su PS5 e Xbox Series X, che punta ai 60 frame al secondo.

L'intero gioco potrà essere giocato anche in single player, con difficoltà scalabile e un'ampia gamma di opzioni per la personalizzazione dell'esperienza di gioco, con una storia che si presenta infine completa con il gran finale del Libro Uno.