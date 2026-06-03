Ecco la data di uscita di Dune: Awakening su PS5 e Xbox Series X|S

Funcom ha annunciato ufficialmente che Dune: Awakening sarà disponibile su PS5 e Xbox Series X|S a partire dal 22 settembre, e sono già state aperte le prenotazioni per entrambe le piattaforme: l'edizione standard costerà 49,99 dollari, la Deluxe Edition 69,99 dollari e la Ultimate Edition 89,99 dollaari.
"Questa uscita rappresenta molto più che il semplice arrivo del gioco su console", ha spiegato il CEO di Funcom, Rui Casais. "Per noi si tratta di un'importante pietra miliare, il risultato di oltre un anno di lavoro che culmina nel lancio di un nuovo e migliorato Dune: Awakening. La migliore versione di sempre del gioco, sia su PC che su console."
In concomitanza con il lancio su PS5 e Xbox Series X|S, infatti, il survival basato sui romanzi di Frank Herbert godrà di un sostanziale rinnovamento che include non solo i contenuti, le funzionalità e i miglioramenti introdotti su PC, ma anche un lungo elenco di novità.
Tra le aggiunte più significative spicca la possibilità di completare l'intero gioco in single player: gli utenti potranno affrontare l'avventura senza interagire con altri giocatori, regolando liberamente numerosi parametri come il tasso di raccolta delle risorse, la velocità di progressione e il livello di difficoltà dei combattimenti.
Non è finita qui
Rispetto a quanto vi abbiamo raccontato nella nostra recensione di Dune: Awakening, la versione del gioco che debutterà a settembre includerà anche la conclusione del primo, grande arco narrativo, con il finale del Libro Uno che promette di offrire una chiusura spettacolare per la campagna cinematografica del titolo Funcom.
Sul fronte multigiocatore, una delle novità più richieste riguarda il PvP opzionale: anche il vasto Deep Desert e le attività legate al conflitto tra fazioni potranno essere affrontati in modalità PvE, consentendo ai giocatori di esplorare Arrakis senza essere costantemente minacciati dagli altri utenti.
Gli sviluppatori hanno infine rivisto completamente la progressione endgame, introducendo un ciclo di attività più ricco, equilibrato e coinvolgente. Sono stati aggiunti nuovi contenuti narrativi, nuove aree esplorabili, miglioramenti alla qualità della vita e sistemi che permettono di preservare più facilmente i propri progressi.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.