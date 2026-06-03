Ecco la data di uscita di Dune: Awakening su PS5 e Xbox Series X|S

Funcom ha annunciato ufficialmente che Dune: Awakening sarà disponibile su PS5 e Xbox Series X|S a partire dal 22 settembre, e sono già state aperte le prenotazioni per entrambe le piattaforme: l'edizione standard costerà 49,99 dollari, la Deluxe Edition 69,99 dollari e la Ultimate Edition 89,99 dollaari.

"Questa uscita rappresenta molto più che il semplice arrivo del gioco su console", ha spiegato il CEO di Funcom, Rui Casais. "Per noi si tratta di un'importante pietra miliare, il risultato di oltre un anno di lavoro che culmina nel lancio di un nuovo e migliorato Dune: Awakening. La migliore versione di sempre del gioco, sia su PC che su console."

In concomitanza con il lancio su PS5 e Xbox Series X|S, infatti, il survival basato sui romanzi di Frank Herbert godrà di un sostanziale rinnovamento che include non solo i contenuti, le funzionalità e i miglioramenti introdotti su PC, ma anche un lungo elenco di novità.

Tra le aggiunte più significative spicca la possibilità di completare l'intero gioco in single player: gli utenti potranno affrontare l'avventura senza interagire con altri giocatori, regolando liberamente numerosi parametri come il tasso di raccolta delle risorse, la velocità di progressione e il livello di difficoltà dei combattimenti.