Marathon inaugura la Stagione 2 con un gameplay trailer: al via la prova gratuita e sconti su PS5, Xbox e PC

Per celebrare l'evento, il gioco può essere provato gratuitamente tramite un Open Play attivo fino al 9 giugno su PC, PS5 e Xbox Series X|S. In parallelo, Marathon è in sconto del 30% a 27,99 euro su PlayStation Store , Xbox Store e Steam .

Bungie ha sfruttato il palcoscenico dello State of Play per ricordare l'avvio della Stagione 2 di Marathon, ora disponibile su tutte le piattaforme con un pacchetto di novità e miglioramenti.

Le novità della seconda stagione di Marathon

La Stagione 2 di Marathon amplia in modo significativo l'esperienza del gioco, introducendo nuovi contenuti e un ritmo di progressione più chiaro. L'aggiornamento porta con sé la versione notturna della Palude Funesta, una variante più cupa e pericolosa della mappa originale, pensata per aumentare tensione, visibilità ridotta e gestione dei pericoli grazie a nuove meccaniche legate alla luce.

Tra le novità più rilevanti debutta il Sentinel, un telaio difensivo progettato per controllare il campo di battaglia tramite trappole, mine e strumenti di interdizione, offrendo un approccio più tattico agli scontri. A supporto della crescita del personaggio arriva il sistema Cradle, che permette di gestire in modo più profondo e trasparente l'evoluzione del proprio telaio, con potenziamenti condivisi e riassegnabili.God of War: Laufey è il nuovo capitolo della serie Sony, annunciato con un lungo video gameplay

La stagione introduce anche una progressione delle fazioni più rapida, un archivio ampliato, contratti migliorati e numerose ottimizzazioni generali. Tra le aggiunte più attese c'è la nuova modalità Sponsored Survival, una variante PvP‑lite ambientata nella Night Marsh, mentre Bungie ha confermato che nel corso della stagione arriveranno ulteriori modalità, tra cui una dedicata interamente al PvE, attualmente in sviluppo.