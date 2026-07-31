Davanti all'incredulità dei suoi interlocutori, l'utente ha messo pubblicamente a disposizione sia il prompt che il codice , così che ognuno possa verificare di persona le peculiarità di questo interessante esperimento.

Fondamentalmente Shumer ha fornito una lista di istruzioni a Claude Opus 5 e il modello è stato in grado di dar vita a una demo completa e funzionante , senza richiedere ulteriori indicazioni e senza attingere a materiali esterni, come detto: ogni singolo pixel è stato generato da zero.

L'autore della demo, Matt Shumer, ha realizzato questo piccolo progetto allo scopo di mostrare quelle che sono le straordinarie potenzialità di cui è possibile disporre al giorno d'oggi. Naturalmente non ci troviamo di fronte al primo videogioco creato da un'intelligenza artificiale, ma è il singolo prompt a fare la differenza.

La tecnologia alla base delle intelligenze artificiali diventa ogni giorno più sofisticata e qualcuno ha creato uno sparatutto con Claude usando un solo prompt , grazie alla versione Opus 5 del modello e senza ricorrere ad alcun asset esterno: è stato tutto disegnato dall'IA.

Le prospettive future

Forse ricorderete che alcuni anni fa American McGee ha parlato per un'ultima volta di Alice: Asylum e ha suggerito una soluzione perché il gioco possa finalmente vedere la luce. Ebbene, questa soluzione ha appunto a che fare con l'intelligenza artificiale e i suoi straordinari, rapidissimi progressi.

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Se infatti oggi è possibile creare un piccolo sparatutto con un singolo prompt, fra non molto il lavoro svolto dall'autore e dai suoi collaboratori per il terzo capitolo della serie Alice, raccolto in una Design Bible piena di informazioni e artwork, potrà essere trasformato in un vero videogioco da chiunque.