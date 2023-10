Alice: Asylum, American McGee parla per un'ultima volta del gioco e suggerisce una soluzione

American McGee ha pubblicato un video messaggio per parlare un'ultima volta di Alice: Asylum e suggerire una possibile soluzione rispetto al rifiuto di Electronic Arts di produrre il tanto atteso sequel.

Come ricorderete, lo scorso aprile McGee ha discusso della cancellazione di Alice: Asylum e della sua decisione di abbandonare il progetto, lasciandosi alle spalle il lavoro di una vita ma su cui non ha purtroppo alcun controllo.

Lo sviluppatore ha spiegato anche in questo nuovo messaggio che la proprietà intellettuale di Alice appartiene a EA e che legalmente non ha la possibilità di realizzare un gioco basato su quell'immaginario.

Esiste tuttavia un possibile escamotage che magari si concretizzerà nel giro di qualche anno e riguarda l'intelligenza artificiale, nonché la capacità di tale tecnologia di creare un videogioco partendo da una serie di accurate descrizioni e materiali.

È proprio ciò che McGee e i suoi collaboratori hanno messo insieme, una Design Bible che non solo racconta la storia di Alice: Asylum ma include anche artwork per i personaggi, i nemici, le armi che avrebbero dovuto far parte del gioco.