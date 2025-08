Hollow Knight Silksong è il GTA 6 degli indie e la cosa non mi piace neanche un po'

Il mio problema con Silksong, perché è come GTA 6 e perché sarò di nuovo delusa

Non tutti ovviamente pensano a Silksong ogni momento, ma moltissimi sanno che c'è un intero sub-reddit di persone che non fanno altro che scherzare sulla cosa, con diversi gradi di sofferenza personale a ogni mancano annuncio.

Le news sulle reazioni dei fan di Silksong sul sub-reddit fanno bei click, quindi ho preso l'abitudine di far correre il pensiero verso di esso, come una sorta di riflesso condizionato che - temo - ha attecchito un po' troppo in profondità perché devo ammettere che inizio pure io a soffrire un po' dell'assenza di certezze su questo videogioco.

Ho apprezzato molto Hollow Knight, ma non mi definirei la fan numero uno dell'opera di Team Cherry. Ho intenzione di comprare Silksong al lancio o comunque senza aspettare sconti, appena saprò di potermici dedicare completamente, ma al tempo stesso fino ad oggi non avrei mai detto di essere in seria attesa di novità sul metroidvania. Quando arriverà l'annuncio della data, arriverà, mi dicevo.

Quello è il Lago Duria dell'annuncio della data? O un abisso verde di solitudine?

Eppure, come appena detto, sto soffrendo la mancanza di certezze e d'istinto mi viene da reagire come fanno molti altri, ovvero mi viene voglia di bussare a Team Cherry e dirgli "potreste almeno pubblicare un commento di tanto in tanto?", "potreste dire qualcosa? È snervante vivere così". Ovviamente ho torto, come tutti gli altri. Team Cherry non è tenuta a dire alcunché.

Ed è questo punto che ho realizzato anche la più grande delle ovvietà. A Team Cherry conviene non dire niente e far sì che l'attesa per Silksong si autoalimenti. Si tratta in pratica di quello che succede con GTA 6: Rockstar Games non dice niente sul gioco, pubblica giusto un paio di trailer, rimanda l'uscita di sei mesi e nel frattempo i fan impazziscono su teorie folli che permettono a tutti noi di continuare a pensare a Grand Theft Auto.

Silksong è "il GTA 6 degli indie" e non credo sia qualcosa di così scontato. Il mondo indie (per favore, non ragioniamo troppo su cosa voglia dire indie, se no non ne usciamo) sa mettere in campo successi notevoli, con videogiochi che vendono anche più di alcuni AAA (il team di Sea of Stars lo sa bene e ne è stupito), quindi non c'è niente di strano nel vedere che certi giochi sono molto attesi, ma al tempo stesso ad oggi non credo vi sia stato un titolo in grado di rimanere così tanto al centro dell'attenzione quanto Silksong senza fare praticamente nulla. E lo dico perché ho i numeri in mano e posso dirvi che le visualizzazioni delle notizie arrivano. Lo posso dire perché c'è un sub-reddit pieno di gente che fa sacrifici rituali per la buona riuscita della pubblicazione del videogioco.

Di norma i videogiochi, dai AAA agli indie, hanno bisogno di una significativa fare di marketing e, in caso di rimandi, devono continuare a ricordare che esistono. Persino dopo la pubblicazione vengono messi dentro le presentazioni più importanti per fare in modo che tutti li vedano ancora e ancora. Sono pochi i casi in cui non c'è bisogno di farlo: Silksong e GTA 6 sono i due estremi, dall'indie al AAA.

Comunque un po' ci spero per Silksong all'Indie World. Non riesco a farne a meno.