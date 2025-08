Dying Light: The Beast alza il livello della brutalità col nuovo trailer Blood & Guts

Techland vuole mantenere alta l'attenzione intorno a Dying Light: the Beast con il trailer Blood & Guts che, come chi conosce l'inglese avrà intuito, parla della violenza presente nel gioco.

Techland ha pubblicato un nuovo trailer intitolato Blood & Guts, dedicato a Dying Light: The Beast, l'ultimo capitolo dell'acclamata serie di action. Il trailer, come è intuibile del titolo, offre uno sguardo diretto e senza censure all'elevato livello di violenza grafica e gore previsto per il prossimo capitolo del franchise. Il video è un montaggio continuo di esecuzioni brutali, smembramenti, colpi letali e finisher potenziate, con un avvertimento chiaro: si tratta di contenuti estremamente violenti.

Brutalità come elemento narrativo e tecnico Con Dying Light: The Beast, Techland punta a offrire l'esperienza più cruenta dell'intera serie. Tymon Smektała, franchise director, sottolinea come l'obiettivo sia trasmettere la sensazione di una lotta disperata per la sopravvivenza e la sete di vendetta del protagonista Kyle. Tenuto prigioniero per diversi anni, il protagonista del primo gioco e di The Following ha subito una lunga serie di torture che lo hanno trasformato nella Bestia che dà il titolo al videogioco. Così la violenza non è solo estetica: l'aumento della brutalità contribuisce anche alla componente narrativa e psicologica, visto che esemplifica nella maniera più chiara possibile la discesa verso gli inferi dell'ex soldato. Il team ha introdotto diversi miglioramenti al motore di gioco, ridefinendo il sistema di danni ai corpi. Nathan Lemaire, game director, spiega che i "Gore-Nodes" - i punti in cui è possibile infliggere ferite - sono raddoppiati, aumentando la varietà e la precisione negli scontri corpo a corpo. Ogni colpo sarà influenzato da angolazione e traiettoria, permettendo mutilazioni specifiche e finisher completamente riviste, oltre che triplicate rispetto al passato.