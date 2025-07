Il team di Dying Light: The Beast dice quante ore dura la storia e quanto serve per ottenere il 100%

I primi due Dying Light erano capitoli più grandi, soprattutto per quanto riguarda il secondo capitolo che si è rivelato un enorme gioco di ruolo d'azione che richiede un certo impegno per essere completato al 100%.

Dying Light: The Beast è il nuovo capitolo della serie di giochi d'azione horror di Techland e, come probabilmente già saprete, si tratta di una sorta di capitolo intermedio, di dimensioni minori , che si focalizza su una trama contenuta che non vuole protrarsi troppo.

La durata totale di Dying Light: The Beast prevista dal team

Il team di sviluppo ha spiegato che Dying Light: The Beast è un po' più lungo di quanto inizialmente si aspettavano. Già al momento della presentazione si era scoperto che sarebbe stato un gioco completo e non un semplice DLC, quindi sapevamo che non potevamo aspettarci un titolo da finire in una serata, ma ora ci viene detto che Dying Light: The Beast avrà una trama da 20 ore. Tempo fa si era parlato di 18 ore per la storia, ma ora pare che il team abbia "rifatto i calcoli".

Non è comunque poco, sebbene ovviamente sia più contenuto rispetto ai giochi a mappa aperta moderni. Inoltre, c'è da considerare che ci sono una serie di extra, tra missioni secondarie, attività e segreti, che dovrebbero aggiungere circa 20-30 ore in più al pacchetto completo.

Secondo gli autori, Dying Light: The Beast "è in grado di competere con qualsiasi prodotto sul mercato. Come ogni gioco AAA, vogliamo che questo titolo si ritagli un proprio spazio. È cresciuto molto nel corso degli ultimi mesi e penso che se lo meriti".

Vi ricordiamo che abbiamo provato Dying Light: The Beast.