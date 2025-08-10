7

GCC Pokémon Pocket riceverà un grosso aggiornamento nei prossimi mesi per riconquistare i giocatori persi

DeNA ha svelato di avere in cantiere un aggiornamento maggiore di GCC Pokémon Pocket, mirato a riconquistare gli utenti che hanno smesso di giocarci.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   10/08/2025
Pacchetti di GCC Pokémon Pocket

DeNA, il co-sviluppatore di GCC Pokémon Pocket, ha intenzione di pubblicare un aggiornamento maggiore che includerà delle novità pensate per riconquistare gli utenti che, per un motivo o per un altro, hanno abbandonato o momentaneamente smesso di giocarci.

La conferma arriva dall'ultimo report per gli azionisti, in cui la compagnia ha dichiarato che, rispetto al lancio, il ritmo di acquisizione di nuovi giocatori è rimasto stabile, ma è calato il tasso di fidelizzazione (ovvero la percentuale di utenti che continuano a giocare nel tempo). Per questo motivo, correggere il tiro e mantenere l'attuale numero di giocatori attivi mensili (MAU) è diventata una priorità strategica.

I piani di DeNA

In che modo? DeNA afferma che tra gli obiettivi chiave vuole aumentare la frequenza di login dei giocatori e migliorare l'esperienza di collezione, chiaramente centrale in un gioco come GCC Pokémon Pocket. Ha aggiunto che per raggiungere questi obiettivi ha in programma di pubblicare un aggiornamento maggiore entro la fine dell'anno.

GCC Pokémon Pocket, caso plagio archiviato: The Pokémon Company ridisegna le carte di Ho-Oh e Lugia GCC Pokémon Pocket, caso plagio archiviato: The Pokémon Company ridisegna le carte di Ho-Oh e Lugia

Purtroppo per il momento non sono stati aggiunti altri dettagli in merito, dunque è difficile prevedere con esattezza quali saranno le novità introdotte. Tuttavia, considerando le priorità dichiarate da DeNA è lecito aspettarsi nuove meccaniche di collezione o un miglioramento di quelle già preesistenti, arrichite da eventi stagionali e sistemi di progressioni più gratificanti. Mentre sul lato delle attività, non è da escludere un incremento delle missioni giornaliere e settimanali. Staremo a vedere.

