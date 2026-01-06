Finalmente ci siamo: dal CES 2026 arriva l'annuncio sulla data dell'evento di lancio della serie Galaxy S26 di Samsung

Samsung si prepara a presentare ufficialmente la nuova serie Galaxy S26 e, secondo le ultime indiscrezioni, il debutto è ormai imminente. Un noto tipster asiatico, Setsuna Digital, sostiene che l'evento di lancio della gamma Galaxy S26, con particolare riferimento al modello Ultra, si terrà il 25 febbraio 2026.
La data collocherebbe la presentazione a circa sette settimane da oggi, in linea con le precedenti anticipazioni che indicavano un Galaxy Unpacked fissato per la fine di febbraio e un arrivo nei negozi all'inizio di marzo. L'indiscrezione appare credibile anche perché coerente con la tradizionale strategia di Samsung per i suoi top di gamma.
Il Samsung Galaxy S26 Ultra sarà protagonista dell'evento di lancio
Il Galaxy S26 Ultra dovrebbe essere il protagonista dell'evento, introducendo alcune novità rilevanti soprattutto sul fronte del display. Tra queste spicca la tecnologia Flex Magic Pixel OLED, una soluzione definita come "Privacy Display" che utilizza l'IA per ridurre la visibilità da angolazioni laterali senza penalizzare la luminosità per chi guarda lo schermo frontalmente, rendendo più difficile lo sguardo indiscreto.
Sul piano del design, il Galaxy S26 Ultra dovrebbe adottare bordi più arrotondati, un'isola fotografica dedicata, una colorazione completamente nera che includerà anche la cornice, oltre alla presenza di porta USB-C, S Pen integrata e carrello SIM. Il dispositivo sarà inoltre leggermente più sottile rispetto al predecessore.
Ulteriori dettagli e novità attese per la serie Samsung Galaxy S26
Importanti novità sono attese anche per la ricarica: l'intera serie S26 dovrebbe supportare la ricarica wireless a 25 W, insieme alla ricarica cablata fino a 60 W.
Per quanto riguarda la batteria, una recente certificazione cinese indica per il Galaxy S26 Ultra una capacità di 5.000 mAh. Dal punto di vista hardware, il Galaxy S26 Ultra sarà alimentato esclusivamente dal nuovo Snapdragon 8 Elite Gen 5 di Qualcomm, mentre il Galaxy S26 e il Galaxy S26+ utilizzeranno il chip Exynos 2600 in alcuni mercati.
Il comparto fotografico dell'Ultra resterà simile a quello della generazione precedente, con sensore principale da 200 MP, doppio teleobiettivo e ultra-grandangolare da 50 MP. Sul fronte prezzi, dovrebbero partire da 799,99 dollari per Galaxy S26, 999,99 dollari per S26 Plus e 1.299,99 dollari per S26 Ultra.