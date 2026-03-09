Intel prepara il lancio degli Arrow Lake Refresh con un evento tecnico fissato per la prossima settimana

Intel si prepara a presentare ufficialmente la nuova generazione di processori Arrow Lake Refresh, una linea aggiornata delle attuali CPU desktop che sarà protagonista di un webinar tecnico previsto per il 17 marzo. L'evento sarà guidato da Robert Hallock, vicepresidente della divisione Client Computing dell'azienda, e offrirà una panoramica sulle principali novità tecniche della nuova piattaforma.

La serie aggiornata sarà conosciuta come Intel Core Ultra 200S Plus e rappresenterà un'evoluzione dei processori Arrow Lake già presenti sul mercato. Piuttosto che introdurre un'architettura completamente nuova, Intel ha scelto di puntare su un refresh, ovvero un miglioramento dell'hardware esistente con ottimizzazioni tecniche e prestazionali.