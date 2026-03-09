Intel prepara il lancio degli Arrow Lake Refresh con un evento tecnico fissato per la prossima settimana

Intel si prepara a presentare ufficialmente la nuova generazione di processori Arrow Lake Refresh, una linea aggiornata delle attuali CPU desktop che sarà protagonista di un webinar tecnico previsto per il 17 marzo. L'evento sarà guidato da Robert Hallock, vicepresidente della divisione Client Computing dell'azienda, e offrirà una panoramica sulle principali novità tecniche della nuova piattaforma.
La serie aggiornata sarà conosciuta come Intel Core Ultra 200S Plus e rappresenterà un'evoluzione dei processori Arrow Lake già presenti sul mercato. Piuttosto che introdurre un'architettura completamente nuova, Intel ha scelto di puntare su un refresh, ovvero un miglioramento dell'hardware esistente con ottimizzazioni tecniche e prestazionali.
Quali sono gli obiettivi di Intel?
Secondo le informazioni disponibili, l'obiettivo principale della nuova gamma sarà migliorare le prestazioni nel gaming a 1080p e nel multitasking. Intel sostiene infatti che le nuove CPU offriranno vantaggi significativi in scenari di utilizzo quotidiano e durante le sessioni di gioco, due ambiti molto importanti per il pubblico mainstream.
La nuova lineup dovrebbe includere diversi modelli basati sulla piattaforma Arrow Lake Refresh. Tra i processori previsti figurano il Core Ultra 9 290K Plus, il Core Ultra 7 270K Plus, il Core Ultra 5 250K Plus e il Core Ultra 5 250KF Plus. Questi chip saranno compatibili con il socket LGA 1851 e con le schede madri basate su chipset della serie 800.
In arrivo le recensioni dei processori Intel
Tuttavia, le recensioni iniziali sembrano concentrarsi solo su alcuni modelli della linea. Il 23 marzo, infatti, verranno pubblicate le prime analisi dedicate al Core Ultra 7 270K Plus, al Core Ultra 5 250K Plus e al Core Ultra 5 250KF Plus, suggerendo che Intel potrebbe puntare soprattutto sui modelli più accessibili per conquistare il segmento mainstream del mercato.