PickMon copia Palworld, Pokémon e Zelda spudoratamente: gli avvocati di Nintendo non faranno fatica

Quando Palworld è stato annunciato, in molti si sono chiesti se l'opera avrebbe subito ripercussioni da Nintendo, perché molti design erano ovviamente ispirati (forse troppo) da famosi Pokémon. Nel caso di Pickmon, un nuovo gioco da poco svelato, non c'è però dubbio, non avrà vita facile contro gli avvocati di Nintendo.

Pickmon è una copia di Palworld, Pokémon e ha anche un poco di The Legend of Zelda al proprio interno.