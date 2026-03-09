PickMon copia Palworld, Pokémon e Zelda spudoratamente: gli avvocati di Nintendo non faranno fatica

Quando Palworld è stato annunciato, in molti si sono chiesti se l'opera avrebbe subito ripercussioni da Nintendo, perché molti design erano ovviamente ispirati (forse troppo) da famosi Pokémon. Nel caso di Pickmon, un nuovo gioco da poco svelato, non c'è però dubbio, non avrà vita facile contro gli avvocati di Nintendo.
Pickmon è una copia di Palworld, Pokémon e ha anche un poco di The Legend of Zelda al proprio interno.
Il trailer di PickMon
Come potete vedere nel trailer qui sotto, ci sono innumerevoli creature che sono veramente simili a vari Pokémon e anche ad alcuni Pal di Palworld, con alcuni che fatichiamo a non definire dei plagi. Anche l'idea generale è praticamente identica a quella di Palworld, con la struttura survival, la necessità di far lavorare le creature e permettere loro di usare le armi da fuoco.
Perlomeno, gli autori di PickMon hanno imparato una lezione: invece di usare delle sfere per catturare i Pal (sì, si chiamano Pal anche qui) usiamo delle carte. Il personaggio principale (che supponiamo potrà essere personalizzato) viene qui mostrato però con un aspetto veramente simile a quello di Link in The Legend of Zelda Breath of the Wild. Nel trailer, c'è persino una scena nella quale il personaggio cade dal cielo, che ricorda subito Tears of the Kingdom.
PickMon punta inoltre molto sul multigiocatore, visto che vuole permettere a 32 utenti di giocare nella stessa partita. Dovremo vedere se riuscirà ad arrivare alla pubblicazione, però.
