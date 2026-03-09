2

PickMon copia Palworld, Pokémon e Zelda spudoratamente: gli avvocati di Nintendo non faranno fatica

PickMon è un nuovo gioco in stile Pokémon e Palworld, ma lo intendiamo letteralmente, visto che è una copia uno a uno di tali giochi, con persino un pizzico di The Legend of Zelda.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   09/03/2026
Un roditore giallo con pomelle rosse che non è Pikachu in PickMon

Quando Palworld è stato annunciato, in molti si sono chiesti se l'opera avrebbe subito ripercussioni da Nintendo, perché molti design erano ovviamente ispirati (forse troppo) da famosi Pokémon. Nel caso di Pickmon, un nuovo gioco da poco svelato, non c'è però dubbio, non avrà vita facile contro gli avvocati di Nintendo.

Pickmon è una copia di Palworld, Pokémon e ha anche un poco di The Legend of Zelda al proprio interno.

Il trailer di PickMon

Come potete vedere nel trailer qui sotto, ci sono innumerevoli creature che sono veramente simili a vari Pokémon e anche ad alcuni Pal di Palworld, con alcuni che fatichiamo a non definire dei plagi. Anche l'idea generale è praticamente identica a quella di Palworld, con la struttura survival, la necessità di far lavorare le creature e permettere loro di usare le armi da fuoco.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Perlomeno, gli autori di PickMon hanno imparato una lezione: invece di usare delle sfere per catturare i Pal (sì, si chiamano Pal anche qui) usiamo delle carte. Il personaggio principale (che supponiamo potrà essere personalizzato) viene qui mostrato però con un aspetto veramente simile a quello di Link in The Legend of Zelda Breath of the Wild. Nel trailer, c'è persino una scena nella quale il personaggio cade dal cielo, che ricorda subito Tears of the Kingdom.

PickMon punta inoltre molto sul multigiocatore, visto che vuole permettere a 32 utenti di giocare nella stessa partita. Dovremo vedere se riuscirà ad arrivare alla pubblicazione, però.

Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
+2
Immagine
Immagine

Ecco infine tutte le ultime novità di Palworld in attesa della versione 1.0.

