Monster Hunter Stories 3 ha ottenuto voti estremamente positivi dalla stampa

Sembra proprio che Capcom abbia fatto un altro centro in questi giorni, considerando che anche il suo Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection sta raccogliendo voti estremamente positivi dalla stampa nelle prime recensioni emerse online.
Dopo il grande successo di Resident Evil Requiem, anche quest'altro titolo si impone all'attenzione di pubblico e critica come un gioco davvero di alto profilo, nonostante peraltro appartenga a una serie spin-off considerata secondaria rispetto a quella principale, che nel frattempo è andata avanti con Monster Hunter Wilds.
Nonostante questo, Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection dimostra di essere un titolo ben costruito e dotato di un'identità molto specifica, completo e in grado di raggiungere livelli qualitativi davvero impressionanti.
Molto più che uno spin-off
Partito come una digressione narrativa con elementi da avventura rispetto alla serie principale, Monster Hunter Stories sta raggiungendo la sua completa maturità e con questo terzo capitolo entra a pieno titolo tra le migliori produzioni di Capcom.
Il gioco ha al momento un Metascore di 86 sull'aggregatore Metacritic, sula base di 36 recensioni internazionali pervenute finora, cosa che lo piazza in una posizione molto favorevole.
Vediamo dunque alcuni dei voti emersi in queste ore:
- Screen Rant - 100
- Critical Hits - 100
- Gaming Boulevard - 95
- Multiplayer.it - 95
- Gameliner - 90
- GameGrin - 90
- GameSpot - 90
- IGN - 90
- GamersRD - 85
- Final Weapon - 80
- Push Square - 80
- VGC - 80
- Shacknews - 80
- Noisy Pixel - 80
- Console Creatures - 80
- XGN - 75
- Checkpoint Gaming - 75
In generale, le recensioni lodano la meccanica del combattimento e della raccolta dei mostri, con la capacità del gioco di essere ampio e profondo ma anche decisamente accessibile.
Di Monster Hunter Stories 3 abbiamo visto di recente il trailer della storia e le skin in omaggio mostrate al Capcom Spotlight.