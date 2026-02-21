Quanto dura Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection? Il team di Capcom offre una stima

A mano a mano che ci avviciniamo all'uscita di Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, emergono sempre più dettagli sul nuovo capitolo della serie JRPG spin‑off, tra cui una prima stima sulla durata dell'avventura.
In un'intervista concessa a 4Gamer, il game director Kenji Oguro ha spiegato che la sola storia principale richiederà almeno 30 ore, precisando però che questa stima si basa su una partita affrontata in modo piuttosto rapido. L'executive producer Ryozo Tsujimoto ha aggiunto che alcuni playtester hanno superato le 50 ore, con una media generale che si colloca tra le 40 e le 50 ore.
Numeri simili ai primi due capitoli
Si tratta di valori in linea con i precedenti capitoli, almeno secondo i dati raccolti da HowLongToBeat: il primo Monster Hunter Stories richiede circa 35 ore per arrivare ai titoli di coda, mentre il sequel Wings of Ruin si attesta intorno alle 41 ore.
Naturalmente queste stime non includono i contenuti secondari e soprattutto l'endgame, che, proprio come nella serie principale, può impegnare i giocatori per centinaia di ore. Sempre secondo HowLongToBeat, completare al 100% Monster Hunter Stories 2 richiede in media 144 ore.
A questo proposito, Oguro ha sottolineato che, pur essendo l'endgame un elemento importante anche in Twisted Reflection, l'obiettivo del team è assicurarsi che "i giocatori siano soddisfatti una volta completata la storia principale", anche senza cimentarsi nei contenuti opzionali dopo i titoli di coda.
Vi ricordiamo che Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection sarà disponibile dal 13 marzo su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC.