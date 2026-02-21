Quanto dura Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection? Il team di Capcom offre una stima

A mano a mano che ci avviciniamo all'uscita di Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, emergono sempre più dettagli sul nuovo capitolo della serie JRPG spin‑off, tra cui una prima stima sulla durata dell'avventura.

In un'intervista concessa a 4Gamer, il game director Kenji Oguro ha spiegato che la sola storia principale richiederà almeno 30 ore, precisando però che questa stima si basa su una partita affrontata in modo piuttosto rapido. L'executive producer Ryozo Tsujimoto ha aggiunto che alcuni playtester hanno superato le 50 ore, con una media generale che si colloca tra le 40 e le 50 ore.