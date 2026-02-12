Cos'è Monster Hunter Stories 3? Un trailer svela tutto quello che c'è da sapere sulla serie GDR a turni

0

Capcom ha pubblicato un trailer che introduce i giocatori alla serie Monster Hunter Stories, con tutto quello che c'è da sapere in vista del lancio di Twisted Reflection a marzo.

Capcom ha pubblicato un nuovo trailer di Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, anche se in realtà si tratta di un filmato rappresentativo dell'intera serie, pensato come introduzione per chi non la conosce e vuole iniziare proprio dal nuovo capitolo in uscita a marzo.

Presentato dalla virtual youtuber Elizabeth Rose Bloodflame, il video, della durata di circa dieci minuti, ripercorre la storia della serie, raccontando i legami speciali tra Rider e mostri e le calamità affrontate in avventure ricche di emozioni e momenti memorabili.

Non il solito Monster Hunter

A differenza della serie principale, basata su un gameplay action GDR in tempo reale dove si dà la caccia ai mostri, Monster Hunter Stories segue una direzione completamente diversa: è un gioco di ruolo con combattimenti a turni e una componente narrativa molto più marcata.

Qui i mostri non si affrontano soltanto, sono anche i nostri fidati alleati: vanno allevati, personalizzati e portati in battaglia, sfruttando le loro mosse più iconiche. In Stories 3, ad esempio, potremo combattere al fianco di creature celebri come Deviljho, Diablos, Lagiacrus, Magnamalo, Mizutsune, Zinogre e molti altri.

Monster Hunter Stories 3: abbiamo provato il nuovo JRPG di Capcom ed è più maturo di quanto sembri Monster Hunter Stories 3: abbiamo provato il nuovo JRPG di Capcom ed è più maturo di quanto sembri

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection sarà disponibile dal 13 marzo su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC (via Steam). Se il trailer vi ha incuriosito, potete provare il gioco grazie alla demo gratuita già disponibile su tutti gli store digitali.

