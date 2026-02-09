Monster Hunter Stories 3 a confronto su PS5, Xbox Series e Switch 2 in un video

ElAnalistaDeBits ha utilizzato la demo gratuita di Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection per realizzare un confronto tra le versioni PS5, Xbox Series S e Nintendo Switch 2.

Dai test emerge che il gioco offre tre modalità grafiche su PS5 e Series S, Qualità, Bilanciata e Performance, con framerate sbloccato su tutte le piattaforme. La risoluzione resta invariata a prescindere dal preset: 2160p e 1440p upscalati su PS5 e Xbox, mentre su Switch 2 si scende a 1080p. Le differenze più evidenti riguardano la qualità delle ombre e la draw distance.