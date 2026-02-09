Monster Hunter Stories 3 a confronto su PS5, Xbox Series e Switch 2 in un video

ElAnalistaDeBits ha utilizzato la demo gratuita di Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection per realizzare un confronto tra le versioni PS5, Xbox Series S e Nintendo Switch 2.
Dai test emerge che il gioco offre tre modalità grafiche su PS5 e Series S, Qualità, Bilanciata e Performance, con framerate sbloccato su tutte le piattaforme. La risoluzione resta invariata a prescindere dal preset: 2160p e 1440p upscalati su PS5 e Xbox, mentre su Switch 2 si scende a 1080p. Le differenze più evidenti riguardano la qualità delle ombre e la draw distance.
Bene su Switch 2 e Xbox Series S
Oltre alla risoluzione, cambiano anche i target di framerate delle varie modalità. Su PS5 si passa da una media di 35 fps in Quality fino a circa 80 fps in Performance. Xbox Series S oscilla dai 30 fps fino a una media vicina ai 60 fps. Su Nintendo Switch 2, invece, il framerate si stabilizza intorno ai 30 fps.
Secondo ElAnalistaDeBits, Xbox Series S sorprende per quanto riesca ad avvicinarsi alla qualità e alle performance della versione PS5 (e quindi anche di Series X), un risultato non così frequente. Impressioni positive anche per la versione Switch 2, che raggiunge una qualità paragonabile al preset Bilanciato delle altre console, con una stabilità del framerate superiore a quella di Series S in modalità docked. Meno convincente la modalità portatile, dove il framerate può scendere sotto i 30 fps.
Vi ricordiamo che Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection sarà disponibile a partire dal 13 marzo su PC, PS5, Xbox Series e Nintendo Switch 2.