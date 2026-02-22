Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection si mostra nel trailer della storia

Capcom ha pubblicato un nuovo trailer della storia e un video di approfondimento di 13 minuti dedicato agli sviluppatori di Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection , che appare essere molto più di un semplice sequel, viste le novità e i miglioramenti che introduce nella serie spin-off di Monster Hunter, uno dei titoli più attesi dei prossimi mesi.

Il trailer

Il video di presentazione, con il lead gameplay designer Daisuke Wakahara, introduce diversi aspetti del gioco: dalla trama al ruolo del giocatore all'interno della storia, dalla creazione del personaggio alle tattiche di combattimento avanzate, fino alla caccia alle uova, al ripristino degli habitat e molto altro.

Azuria e Vermeil sono due paesi che hanno imboccato la strada della distruzione. Quando ogni speranza di salvezza sembra perduta, viene ritrovato un uovo. Dentro c'è un Rathalos, una specie ritenuta estinta. Tuttavia, l'esile barlume di speranza si estingue rapidamente, cedendo il passo a un'oscura disperazione, perché dall'uovo non nasce un unico Rathalos, ma due gemelli con il marchio Scaglieblu che richiama la disastrosa guerra civile di 200 anni prima. Che sia il segno della fine dei tempi?

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection sarà disponibile a partire dal 13 marzo 2026 per PlayStation 5, Xbox Series X e S, Nintendo Switch 2 e PC tramite Steam. Volendo, attualmente è possibile giocare la demo ufficiale.