Tetsuya Nomura ha svelato che in tanti continuano a chiedergli di creare "un personaggio come Sephiroth"

Square Enix e Wizards of the Coast hanno pubblicato una tavola rotonda dedicata al processo creativo dietro l'espansione di Magic: The Gathering ispirata alla celebre saga di Final Fantasy. Nell'intervista emergono diversi retroscena raccontati dal direttore creativo della serie e character designer Tetsuya Nomura, che ha supervisionato le illustrazioni del progetto e ha anche realizzato personalmente una delle carte.
Per il suo contributo, Nomura ha scelto di raffigurare Sephiroth, protagonista della carta "Sephiroth, Fabled Soldier/One-Winged Angel". Una decisione che, ha spiegato, nasce sia dall'attuale progetto di remake della saga sia dalla straordinaria popolarità che il personaggio continua a mantenere dopo trent'anni.
Nomura, facci Sephiroth
Nomura ha raccontato che gli capita spesso di ricevere richieste molto dirette in merito: "Ehi, puoi creare un personaggio come Sephiroth?". Questo, secondo il designer, dimostra quanto il pubblico continui ad apprezzarlo: "Mi fa pensare che in tanti debbano davvero amarlo! In questo senso è un personaggio che piace sia ai fan storici sia a quelli nuovi, e il fatto che così tante persone continuino a chiedermi 'Sephiroth! Sephiroth!' significa che lo adorano."
Nel realizzare la nuova illustrazione, Nomura ha spiegato di aver cercato soprattutto di evitare di creare dissonanze rispetto alle aspettative dei fan. "Come base, sono partito dalla visione che i fan hanno del personaggio ci ho aggiunto altri elementi, strato dopo strato, per stimolare la loro immaginazione."
Lo stesso principio, ha aggiunto, è stato applicato anche nella supervisione delle opere degli altri artisti coinvolti nella collaborazione. "I fan hanno già una chiara visione di questi personaggi, ma gli artisti vogliono metterci se stessi. La chiave è trovare l'equilibrio tra le due cose: preservare l'identità dell'artista senza allontanarsi dalla visione che i fan hanno dei personaggi."