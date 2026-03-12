Tetsuya Nomura ha svelato che in tanti continuano a chiedergli di creare "un personaggio come Sephiroth"

Square Enix e Wizards of the Coast hanno pubblicato una tavola rotonda dedicata al processo creativo dietro l'espansione di Magic: The Gathering ispirata alla celebre saga di Final Fantasy. Nell'intervista emergono diversi retroscena raccontati dal direttore creativo della serie e character designer Tetsuya Nomura, che ha supervisionato le illustrazioni del progetto e ha anche realizzato personalmente una delle carte.

Per il suo contributo, Nomura ha scelto di raffigurare Sephiroth, protagonista della carta "Sephiroth, Fabled Soldier/One-Winged Angel". Una decisione che, ha spiegato, nasce sia dall'attuale progetto di remake della saga sia dalla straordinaria popolarità che il personaggio continua a mantenere dopo trent'anni.