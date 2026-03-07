Final Fantasy 7 Remake Parte 3: qualche curiosità e indizi sull'uscita dal director

Anche per questo, molti elementi sono ancora sotto segreto, perché Square Enix si starebbe preparando a una presentazione in grande stile in arrivo a breve.

Rispondendo a varie domande, è rimasto sempre molto sul vago ma ha fatto chiaramente capire che delle informazioni più precise dovrebbero arrivare tra poco, considerando lo stato avanzato di sviluppo in cui si trova il progetto al momento: "Spero non sia troppo lontano nel futuro", ha spiegato, parlando del momento dell'annuncio vero e proprio.

Ambientazioni e novità nel gameplay

Hamaguchi ha riferito che la Parte 3 introdurrà diversi elementi di gameplay diversi da quanto abbiamo visto nei capitoli precedenti, perché l'idea era di presentare un progetto armonico nelle sue parti, ma anche che ognuna di queste avesse delle caratteristiche specifiche.

Per quanto riguarda la capacità di mantenere una certa omogeneità nei tre giochi, questo è dovuto anche al fatto che gran parte del team è rimasto lo stesso, ha spiegato il director.

Sui dettagli emersi, si è trattato di veloci botta a risposta tra lo sviluppatore e Bloomberg, dai quali sono emersi vari elementi, alcuni più o meno noti e altri no.

In particolare, è stata confermata la presenza di Rocket Town e di Wutai, con quest'ultima destinata ad essere una delle ambientazioni principali, oltre al fatto che l'Highwind rappresenterà un elemento molto importante, consentendo di volare liberamente in giro con una meccanica che sembra coprire uno spazio di rilievo nel gioco.

Hamaguchi non ha potuto dire se vi sia la possibilità di allevare Chocobo, ma ha riferito che la gestione di questi sarà diversa nella Parte 3 rispetto a quanto visto in Rebirth. Inoltre, il director ha fatto anche un riferimento alla possibilità di esplorazione subacquea, riferendo che Motomu Toriyama si è concentrato sulla parte sottomarina del gioco, che probabilmente verrà svelata in seguito.