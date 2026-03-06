0

Marathon su Steam non raggiunge i 100.000 giocatori simultanei, ma le recensioni degli utenti sono ottime

Marathon debutta su Steam con un picco sotto i 100.000 giocatori simultanei, ma conquista gli utenti: il 90% delle oltre 5.000 recensioni è positivo.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   06/03/2026
Un personaggio di Marathon

I server di Marathon hanno aperto ieri sera, con lo sparatutto a estrazione di Bungie ora disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Come già riportato, i numeri di affluenza su Steam non sono stati particolarmente entusiasmanti, ma per Bungie c'è comunque una buona notizia: le recensioni degli utenti sono "Molto Positive".

Secondo i dati di SteamDB, nel momento in cui scriviamo il gioco ha raggiunto un picco massimo di 88.337 utenti simultanei durante la notte, poco più di quanto registrato ieri. Non si tratta di un risultato eccezionale per un live service al debutto, ma, oltre a non tenere conto di PS5 e Xbox Series X|S, sono comunque dei dati preliminari: non è escluso che nel weekend l'affluenza possa crescere grazie al maggior traffico e al passaparola.

Chi ci sta giocando ne parla bene

Se i numeri non brillano, l'accoglienza degli utenti è invece molto positiva: Marathon può vantare circa il 90% di recensioni positive sulle quasi 5.500 pubblicate al momento, una media davvero ottima per un titolo al debutto.

Marathon: le prime ore con il nuovo gioco Bungie Marathon: le prime ore con il nuovo gioco Bungie

Anche in questo caso si tratta di dati da prendere con cautela: molte recensioni arrivano a poche ore dal lancio (anche se alcuni utenti avevano già provato la beta e le fasi di testing). Le valutazioni reali emergeranno nel lungo periodo, ma questa partenza positiva potrebbe effettivamente alimentare un passaparola favorevole e convincere altri giocatori a dare una chance all'extraction shooter di Bungie.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Marathon su Steam non raggiunge i 100.000 giocatori simultanei, ma le recensioni degli utenti sono ottime