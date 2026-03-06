Marathon su Steam non raggiunge i 100.000 giocatori simultanei, ma le recensioni degli utenti sono ottime

I server di Marathon hanno aperto ieri sera, con lo sparatutto a estrazione di Bungie ora disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Come già riportato, i numeri di affluenza su Steam non sono stati particolarmente entusiasmanti, ma per Bungie c'è comunque una buona notizia: le recensioni degli utenti sono "Molto Positive".

Secondo i dati di SteamDB, nel momento in cui scriviamo il gioco ha raggiunto un picco massimo di 88.337 utenti simultanei durante la notte, poco più di quanto registrato ieri. Non si tratta di un risultato eccezionale per un live service al debutto, ma, oltre a non tenere conto di PS5 e Xbox Series X|S, sono comunque dei dati preliminari: non è escluso che nel weekend l'affluenza possa crescere grazie al maggior traffico e al passaparola.