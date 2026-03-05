Marathon è per un pelo in Top 20 dei più giocati su Steam al lancio, Slay the Spire 2 fa più del doppio

Come ogni giorno, su Steam sono stati pubblicati tantissimi videogiochi, ma tra i grandi nomi del momento ci sono certamente Marathon e Slay the Spire 2. Il primo è lo sparattutto da estrazione di Bungie, mentre il secondo è il seguito di uno dei roguelite di carte più amati di sempre, ora disponibile in accesso anticipato.
A poche ore dal lancio, entrambi i giochi sono rientrati in Top 20 tra i più giocati su Steam, calcolando il picco massimo delle ultime 24 ore. Slay the Spire 2 è però ben sopra Marathon.
I risultati di Marathon e Slay the Spire 2
Al momento della scrittura di questa notizia, Slay the Spire 2 ha raggiunto un picco di 176.399 persone connesse in contemporanea e pare destinato a crescere ancora un poco. Marathon, invece, è arrivato a 86.718 utenti di picco, ma quelli attuali sono leggermente inferiori (85.221), quindi pare che il gioco abbia per il momento raggiunto il proprio limite.
Facciamo subito una serie di precisazioni: questi sono dati preliminari e valgono unicamente per queste prime ore. Con l'arrivo del fine settimana i numeri potrebbero cambiare significativamente. Inoltre, il numero di utenti connessi al momento del lancio non traccia una panoramica completa.
Ad esempio, al momento Slay the Spire 2 è il gioco "più venduto" (in termini di guadagni, non unità) su Steam, con Marathon subito dietro che supera attualmente anche CS2 e Resident Evil Requiem.
Un confronto tra i due non è inoltre indicativo del successo del genere videoludico. Marathon deve competere con i numeri di ARC Raiders, ad esempio, mentre in questo istante non ci sono altri deckbuilding roguelite in cima alle classifiche che possono impensierire Slay the Spire 2 (anzi, alcuni giochi sono volutamente fuggiti da questo periodo di pubblicazione per non competere con lui).
Diteci, state giocando uno di questi due giochi? Oppure vi state dedicando a tutt'altro?