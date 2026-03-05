Marathon è per un pelo in Top 20 dei più giocati su Steam al lancio, Slay the Spire 2 fa più del doppio

A poche ore dal lancio, entrambi i giochi sono rientrati in Top 20 tra i più giocati su Steam , calcolando il picco massimo delle ultime 24 ore. Slay the Spire 2 è però ben sopra Marathon.

Come ogni giorno, su Steam sono stati pubblicati tantissimi videogiochi, ma tra i grandi nomi del momento ci sono certamente Marathon e Slay the Spire 2 . Il primo è lo sparattutto da estrazione di Bungie, mentre il secondo è il seguito di uno dei roguelite di carte più amati di sempre, ora disponibile in accesso anticipato.

I risultati di Marathon e Slay the Spire 2

Al momento della scrittura di questa notizia, Slay the Spire 2 ha raggiunto un picco di 176.399 persone connesse in contemporanea e pare destinato a crescere ancora un poco. Marathon, invece, è arrivato a 86.718 utenti di picco, ma quelli attuali sono leggermente inferiori (85.221), quindi pare che il gioco abbia per il momento raggiunto il proprio limite.

La Top 20 dei più giocati secondo il picco delle ultime 24 ore su Steam

Facciamo subito una serie di precisazioni: questi sono dati preliminari e valgono unicamente per queste prime ore. Con l'arrivo del fine settimana i numeri potrebbero cambiare significativamente. Inoltre, il numero di utenti connessi al momento del lancio non traccia una panoramica completa.

La Top 10 dei più venduti su Steam

Ad esempio, al momento Slay the Spire 2 è il gioco "più venduto" (in termini di guadagni, non unità) su Steam, con Marathon subito dietro che supera attualmente anche CS2 e Resident Evil Requiem.

Un confronto tra i due non è inoltre indicativo del successo del genere videoludico. Marathon deve competere con i numeri di ARC Raiders, ad esempio, mentre in questo istante non ci sono altri deckbuilding roguelite in cima alle classifiche che possono impensierire Slay the Spire 2 (anzi, alcuni giochi sono volutamente fuggiti da questo periodo di pubblicazione per non competere con lui).

Diteci, state giocando uno di questi due giochi? Oppure vi state dedicando a tutt'altro?