Slay the Spire 2 è il nuovo Hollow Knight Silksong: si deve fuggire dal suo periodo di uscita

A parlarne con GamesRadar+ è SchuBox Games, l'editore del gioco roguelite Omelet You Cook nel quale si devono preparare strane omelette e raccogliere potenziamenti lungo la via.

Slay the Spire 2 è il nuovo Hollow Knight Silksong, a quanto pare. No, non per il tipo di risonanza e nemmeno per il genere (parliamo di un rougelite a base di carte contro un metroidvania 2D d'azione) ma per il fatto che è molto temuto dagli altri indie e c'è chi sta ricalcolando la propria data di uscita per evitare l'opera di Mega Crit.

Cosa ha detto il co-autore di Omelet You Cook

"In origine ragionavamo partendo dal presupposto che non avremmo dovuto preoccuparci di Slay the Spire 2, dato che era previsto per la fine del 2025", racconta Dan Schumacher, creatore di SchuBox Games e co-sviluppatore di Omelet You Cook. "Ma in qualche modo ci siamo persi l'annuncio del rinvio e dell'uscita a marzo". Ricordiamo che lo sviluppatore Mega Crit ha rimandato Slay the Spire 2 lo scorso settembre 2025.

"Non c'era alcun modo in cui avremmo potuto pubblicare il gioco nello stesso periodo di un vero e proprio colosso del nostro stesso genere", afferma. "Ogni streamer a cui ci rivolgeremmo lo starebbe giocando. Ogni appassionato di roguelike lo proverebbe. Persino io ci giocherei così tanto da non avere il tempo di finire il nostro gioco!"

Il problema in tutto questo non è solo cambiare la data di uscita, ma riorganizzare una serie di accordi con Steam, visto che il roguelite aveva ottenuto un notevole spazio negli Steam Daily Deal. Alla fine, però, la compagnia si è riposizionata all'8 febbraio per la pubblicazione della versione 1.0.

Schumacher stesso commenta che il processo è stato simile a quanto accaduto con Silksong. Nel mondo dei AAA, lo stesso accadrà invece con GTA 6.

Se Omelet You Cook vi sembra familiare, sappiate che è il gioco su Steam che aveva il 100% di recensioni positive, fino a quando un utente ha voluto fare il bastian contrario.