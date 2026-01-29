Il team del creatore di Mega Man e Mighty No. 9 è stato chiuso per volere degli azionisti

Se questa notizia vi suona familiare, è perché esisteva una compagnia chiamata Level-5 Comcept legata a Keiji Inafune che era stata sciolta in precedenza. Facciamo chiarezza.

La compagnia videoludica Comcept , fondata da Keiji Inafune (uno degli autori di Mega Man) nel dicembre 2010, è stata " ufficialmente sciolta tramite una delibera degli azionisti " il 13 gennaio 2026. L'informazione è stata pubblicata dalla gazzetta governativa giapponese Kanpo.

La complicata situazione di Comcept e Level-5 Comcept

Come spiegato da Gematsu via ResetEra, Comcept di Keiji Inafune non è mai stata realmente acquistata da Level-5. L'informazione era stata scorrettamente riportata da alcuni blog giapponesi a partire da alcuni articoli di Famitsu. All'epoca si era pensato che fosse diventata una sussidiaria di Level-5, ma non fu così.

Ciò che accadde fu che venne fondata la compagnia chiamata Level-5 Comcept, una sussidiaria di Level-5 completamente sotto il controllo di Level-5. Inafune (CEO di Comcept) divenne il co-CEO di Level-5 Comcept insieme ad Akihiro Hino.

I giochi di Comcept rimasero sotto il controllo di Comcept, senza alcuna interferenza da parte di Level-5 Comcept. Quest'ultima venne poi dissolta e assorbita dagli uffici di Osaka di Level-5, dopo che Inafune lasciò Level-5 a metà del 2024. Comcept, come società indipendente da Level-5, ha continuato ad esistere, almeno fino ad oggi.

Comcept è anche autrice di Mighty No. 9, in pratica un Mega Man con un altro nome. Il team ha anche aiutato nella realizzazione di giochi come Soul Sacrifice e ReCore. Per quanto riguarda invece Level-5 Comcept (poi diventata Level-5 Osaka) ha lavorato a Fantasy Life i e Inazuma Eleven: Victory Road.