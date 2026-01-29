Tesla termina la produzione dei veicoli Model S e Model X: la fabbrica sarà usata per i robot Optimus

Elon Musk ha annunciato che Tesla terminerà la produzione dei veicoli Model S sedan e Model X SUV. L'informazione è stata condivisa dal CEO durante la riunione finanziaria dell'ultimo trimestre fiscale della compagnia.
Tesla ha detto che produrrà le ultime versioni dei due modelli nel prossimo trimestre, ma poi non le renderà più disponibili. Chi possiede uno dei due veicoli, però, non si deve preoccupare: la compagnia continuerà a fornire supporto ai proprietari "fintanto che qualcuno possiederà i veicoli".
Elon Musk commenta la fine dei modelli S e X
"È fondamentalmente arrivato il momento di porre fine ai programmi di produzione di Model S e X con un congedo onorevole, perché stiamo davvero entrando in un futuro basato sull'autonomia", ha detto. "Quindi, se siete interessati ad acquistare una Model S o una Model X, questo è il momento giusto per ordinarla."
I due mezzi sono costruiti nella fabbrica di Fremont, in California. Una volta che la produzione sarà terminata, Tesla sfrutterà tale struttura per produrre i robot Optimus, secondo quanto riferito da Musk. Per quanto riguarda invece la produzione del Cybertruck di Tesla, continuerà presso la fabbrica che si trova nelle vicinanze di Austin.
Model S è stata distribuita da Tesla nel 2012 e viene considerata la prima auto che ha reso i veicoli elettrici interessanti per un largo pubblico. Model X è stato il secondo modello importante prodotto da Tesla. Successivamente sono arrivati Model 3 sedan e Model Y SUV, pensati per essere più economici.
Ricordiamo infine che Tesla non supporterà più Autopilot: priorità a FSD che diventa un abbonamento mensile.