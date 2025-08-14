Tesla starebbe per passare ad Unreal Engine per le sue auto

L' Unreal Engine è un famoso e molto utilizzato motore grafico per videogiochi, ma viene usato anche in altri ambiti, come quello cinematografico e anche in quello automobilistico, pare. Tesla starebbe infatti per cambiare il motore grafico usato per funzioni come Autopilot e Full Self-Driving della auto elettriche della compagnia.

I dettagli del report sulle Tesla

Secondo quanto indicato dalle fonti, ci sono delle prove che indicano un cambiamento del firmware 2025.20 per Tesla Model S e Model X con chip AMD. Ovviamente rimane un rumor, per ora, visto che la compagnia non ha confermato nulla al riguardo.

Attualmente Tesla usa il motore grafico Godot per gli elementi grafici dell'interfaccia delle auto e se decidesse di cambiare e passare ad Unreal Engine, si unirebbe a una lunga lista di compagnie che hanno preso la stessa decisione. Infatti, Rivian, Ford, GMC, Volvo e Lotus sfruttano il motore grafico di Epic Games.

Un concept di Tesla

Per ora Tesla ed Epic Games non hanno risposto al report e non sappiamo quindi se vogliano confermare o smentire. Ricordiamo inoltre che le due compagnie in una certa misura si sono già collegate, visto che lo scorso anno il Cybertruck di Tesla era stato aggiunto in Fortnite.

Se vi interessano le ultime novità sul motore grafico di Epic Games, ecco una nuova tech demo mostra Unreal Engine 5.6: prestazioni +30% e grafica migliorata.