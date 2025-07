Tesla rallenta sulla produzione di Optimus: il robot umanoide resta (ancora) un miraggio

Tesla sta incontrando difficoltà nel rispettare il piano di produzione del robot umanoide Optimus . Secondo fonti citate da The Information, l'azienda avrebbe realizzato finora solo alcune centinaia di esemplari, ben lontano dall'obiettivo ufficiale di 5.000 unità fissato per il 2025.

Il punto sulla produzione attuale

A quasi otto mesi dall'inizio del 2025, la produzione effettiva di Optimus si attesta solo su una frazione di quanto annunciato. Il ritardo è stato riportato in parallelo ai risultati del secondo trimestre dell'anno, in cui Tesla ha registrato un calo del 12% nei ricavi rispetto allo stesso periodo del 2024, con un rallentamento nelle vendite di veicoli elettrici, minori introiti da crediti ambientali e un calo nel segmento solare ed energetico.

Tesla aveva presentato Optimus come una delle iniziative principali per diversificare il proprio portafoglio tecnologico. Tuttavia, non è la prima volta che gli obiettivi temporali dell'azienda vengono disattesi. In occasione dell'"Autonomy Day" del 2019, Musk aveva annunciato una flotta di robotaxi entro il 2020, poi rimandata al 2024. Anche in quel caso, i target fissati non sono stati raggiunti.