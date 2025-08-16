GTA 6 non è al sicuro: c'è un gioco che può mettergli i bastoni tra le ruote

Tutti hanno paura di GTA 6 e della sua presunta capacità di risucchiare le vendite e l'attenzione durante il suo periodo di uscita. Rockstar Games - sviluppatore di Grand Theft Auto - non dovrebbe però dare per scontato il successo perché c'è un altro gioco che darà filo da torcere al suo nuovo titolo.

Grand Theft Auto 5 può rendere la vita di GTA 6 complessa

L'informazione arriva da Mat Piscatella di Circana, noto analista videoludico che ha parlato con GamesIndustry.biz e ha affermato che "il più grande avversario di Grand Theft Auto 6 sarà Grand Theft Auto 5".

Piscatella spiega che è un periodo veramente complesso per realizzare nuovi videogiochi, visto che i più grandi successi continua a essere giochi usciti tantissimi anni fa, come Fortnite (2017) e Minecraft (2009). GTA 5 è stato pubblicato nel 2013 e, come racconta Piscatella, è ancora tra i 20 più venduti ogni singolo mese.

GTA 6 sembra avere la strada spianata, ma rimane pur sempre un gioco "nuovo" e in questo momento molti giocatori non comprano nuovi giochi, ma si appoggiano a quelli che possiedono da anni e anni e che vengono continuamente supportati.

Secondo Piscatella, ogni editore sta cercando di trasformare le proprie IP in giochi in stile Fortnite e Minecraft piuttosto che cercare di creare nuovi titoli perché sanno che il proprio pubblico è connesso alle IP già sul mercato. A lungo termine, l'analista è convinto che la maggior parte dei giochi sviluppati saranno proposti come free to play.