GTA 6 non è al sicuro: c'è un gioco che può mettergli i bastoni tra le ruote

GTA 6 sarà un successo assicurato? Secondo un noto analista, Mat Piscatella, non è affatto così: c'è un singolo gioco che può rendere il lancio di GTA 6 molto complicato.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   16/08/2025
Tutti hanno paura di GTA 6 e della sua presunta capacità di risucchiare le vendite e l'attenzione durante il suo periodo di uscita. Rockstar Games - sviluppatore di Grand Theft Auto - non dovrebbe però dare per scontato il successo perché c'è un altro gioco che darà filo da torcere al suo nuovo titolo.

Qual è? Grand Theft Auto 5.

Grand Theft Auto 5 può rendere la vita di GTA 6 complessa

L'informazione arriva da Mat Piscatella di Circana, noto analista videoludico che ha parlato con GamesIndustry.biz e ha affermato che "il più grande avversario di Grand Theft Auto 6 sarà Grand Theft Auto 5".

Piscatella spiega che è un periodo veramente complesso per realizzare nuovi videogiochi, visto che i più grandi successi continua a essere giochi usciti tantissimi anni fa, come Fortnite (2017) e Minecraft (2009). GTA 5 è stato pubblicato nel 2013 e, come racconta Piscatella, è ancora tra i 20 più venduti ogni singolo mese.

GTA 6 sembra avere la strada spianata, ma rimane pur sempre un gioco "nuovo" e in questo momento molti giocatori non comprano nuovi giochi, ma si appoggiano a quelli che possiedono da anni e anni e che vengono continuamente supportati.

Secondo Piscatella, ogni editore sta cercando di trasformare le proprie IP in giochi in stile Fortnite e Minecraft piuttosto che cercare di creare nuovi titoli perché sanno che il proprio pubblico è connesso alle IP già sul mercato. A lungo termine, l'analista è convinto che la maggior parte dei giochi sviluppati saranno proposti come free to play.

