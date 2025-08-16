Call of Duty: Black Ops 7 fonderebbe la Campagna all'online in più modi, per qualcosa di nuovo per la serie

Sappiamo già infatti che la Campagna avrà la cooperativa, ma pare che a un certo punto saremo obbligati a giocare online , fondendo così le due modalità.

Call of Duty: Black Ops 7 è atteso soprattutto per la propria modalità multigiocatore che sul lungo periodo sarà il contenuto più giocato, ma ovviamente includerà anche una modalità storia, una Campagna da giocare da soli o in compagnia.

Cosa sappiamo della Campagna di Call of Duty: Black Ops 7

L'informazione arriva dal noto leaker Tom Henderson che, tramite le pagine di Insider Gaming, ha spiegato che la missione finale di Call of Duty: Black Ops 7 si trasformerà in un match online a 32 giocatori in stile sparatutto da estrazione.

Ovviamente Henderson tiene le proprie fonti nascoste, per proteggerle, ma parliamo di un leaker noto che da anni condivide informazioni corrette sul tanti argomenti diversi, quindi anche se non possiamo considerare ufficiali questi dettagli possiamo comunque porgli orecchio con una certa sicurezza.

A suo dire, nella missione finale ci ritroveremo in una mappa chiamata Avalon e il giocatore si unirà ad altri utenti per completare obiettivi e "estrarre" del bottino intatto. Si tratterebbe di qualcosa di molto diverso dal solito, visto che CoD di norma per la campagna opta per un approccio cinematografico, soprattutto per il finale.

Inoltre, la Campagna è profondamente connessa all'online in quanto giocandovi si può far salire di livello il Pass Battaglia, i personaggi e le armi. Visto che all'Opening Night Live della Gamescom vedremo Call of Duty: Black Ops 7 in azione, forse avremo delle conferme su questi rumor.