Il sito di Fallout mostra un misterioso conto alla rovescia: annunci in arrivo per la serie?

Dirigendosi a questo indirizzo è possibile visualizzare il sito ufficiale della serie TV di Fallout, sullo stile di una mappa navigabile con la tipica interfaccia verde caratteristica dei display e delle tecnologie della serie, e su questa risulta visibile un punto bloccato con un lucchetto, con un conto alla rovescia collegato.

Forse non uno shadow drop, ma magari un annuncio

Sappiamo già che la Stagione 3 di Fallout è in fase di scrittura, dunque arriverà sicuramente e tali novità potrebbero riguardare proprio informazioni su questa, ma c'è chi spera che questo conto alla rovescia possa portare a novità anche sul fronte dei giochi.

Da tempo si parla nelle voci di corridoio di un Fallout 3 Remastered o Remake, e di recente la questione è stata ulteriormente approfondita con la possibilità che vi sia anche un rifacimento in corso di Fallout: New Vegas, e la speranza è che anche questo countdown possa portare notizie al riguardo.

Il noto giornalista/insider Jez Corden ha smentito che il conto alla rovescia possa portare a un lancio a sorpresa di un gioco del genere, tuttavia non ha tecnicamente negato che possa invece svelare l'esistenza di un videogioco con un annuncio a tema, dunque varie possibilità rimangono aperte.

A questo punto attendiamo di saperne di più, considerando anche che possibili novità potrebbero emergere dall'Xbox Developer Direct del 22 gennaio che, a quanto pare, oltre ai titoli annunciati dovrebbe contenere almeno anche un altro gioco a sorpresa.