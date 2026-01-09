Il sito di Fallout mostra un misterioso conto alla rovescia: annunci in arrivo per la serie?

Come segnalato da varie parti, il sito ufficiale della serie TV di Fallout di Amazon Prime Video mostra un misterioso conto alla rovescia, all'interno di quella che sembra la riproduzione di una mappa con il tipico stile dell'interfaccia del Pip-Boy, e in molti sperano che questo corrisponda all'arrivo di annunci su novità riguardanti la serie, anche sul fronte dei videogiochi.
Dirigendosi a questo indirizzo è possibile visualizzare il sito ufficiale della serie TV di Fallout, sullo stile di una mappa navigabile con la tipica interfaccia verde caratteristica dei display e delle tecnologie della serie, e su questa risulta visibile un punto bloccato con un lucchetto, con un conto alla rovescia collegato.
Questo punta a 25 giorni da ora, che dovrebbe corrispondere alla data di lancio dell'ultimo episodio di Fallout: Stagione 2, cosa che potrebbe aprire la porta a ulteriori informazioni importanti in arrivo.
Forse non uno shadow drop, ma magari un annuncio
Sappiamo già che la Stagione 3 di Fallout è in fase di scrittura, dunque arriverà sicuramente e tali novità potrebbero riguardare proprio informazioni su questa, ma c'è chi spera che questo conto alla rovescia possa portare a novità anche sul fronte dei giochi.
Da tempo si parla nelle voci di corridoio di un Fallout 3 Remastered o Remake, e di recente la questione è stata ulteriormente approfondita con la possibilità che vi sia anche un rifacimento in corso di Fallout: New Vegas, e la speranza è che anche questo countdown possa portare notizie al riguardo.
Il noto giornalista/insider Jez Corden ha smentito che il conto alla rovescia possa portare a un lancio a sorpresa di un gioco del genere, tuttavia non ha tecnicamente negato che possa invece svelare l'esistenza di un videogioco con un annuncio a tema, dunque varie possibilità rimangono aperte.
A questo punto attendiamo di saperne di più, considerando anche che possibili novità potrebbero emergere dall'Xbox Developer Direct del 22 gennaio che, a quanto pare, oltre ai titoli annunciati dovrebbe contenere almeno anche un altro gioco a sorpresa.