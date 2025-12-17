La Stagione 3 di Fallout è in fase di scrittura: Todd Howard valuta come connetterla ai videogiochi

Nei giorni scorsi la serie TV di Fallout su Prime Video è stata confermata per una terza stagione , con le riprese previste per la prossima estate. Todd Howard di Bethesda è intervenuto per chiarire lo stato dei lavori, spiegando che gli episodi sono attualmente in fase di scrittura e che lo staff sta valutando in che modo collegare lo show ai videogiochi.

Howard vuole includere elementi della serie TV nei giochi

Intervistato da Variety, Howard ha sottolineato che per la terza stagione si sta ragionando in senso inverso: non solo collegare la serie ai giochi, ma anche includere elementi dello show all'interno dei videogiochi, in modo che l'integrazione risulti naturale e non forzata.

"Per noi, sul fronte del gioco e della serie TV, stiamo scrivendo la Stagione 3 proprio adesso" ha dichiarato Howard. "Stiamo discutendo su cosa fare nella terza stagione e quali elementi possiamo portare nei nostri giochi, quando i nuovi episodi usciranno, senza che sembrino forzati o artificiali."

Le sue parole lasciano intendere possibili novità anche per i giocatori, magari sotto forma di eventi o contenuti a tema per Fallout 76, o legati ai progetti futuri di Bethesda. Nel secondo caso voci di corridoio affermano che sono in lavorazione delle versioni rimasterizzate di Fallout 3 e New Vegas, ma nulla è stato confermato. Commentando le voci di corridoio, Howard si è limitato a ribadire che lo studio "sta lavorando a un sacco di cose".