Fallout è la serie a cui Bethesda sta lavorando di più adesso, dice Todd Howard

Todd Howard ha rivelato in un'intervista che Fallout è la serie a cui Bethesda sta lavorando di più adesso, anche e soprattutto al fine di sfruttare l'enorme spinta fornita dallo show Amazon, che tornerà a breve su Prime Video con la seconda stagione.

Il successo della serie televisiva ha cambiato i progetti di Bethesda? "No, non lo ha fatto", ha spiegato Howard. "Avevamo un piano per quanto concerne i giochi che volevamo realizzare, e la serie TV faceva ovviamente parte della nostra strategia dedicata a Fallout come franchise."

"Per molti versi considero lo show alla stregua di un nuovo episodio della saga: se è vero che i giochi di Fallout si pongono come una lente attraverso cui guardare quel mondo, la serie televisiva non è che un'altra lente attraverso cui guardarlo."

"L'unico vero effetto è che le persone stanno tornando sui giochi già disponibili, quindi stiamo vedendo numeri da record in Fallout 4. Fallout 76 ovviamente è un titolo che abbiamo continuato ad aggiornare negli ultimi sette anni, quindi è probabilmente quello in cui vediamo davvero il pubblico più coinvolto."