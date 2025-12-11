Fallout è la serie a cui Bethesda sta lavorando di più adesso, dice Todd Howard

Todd Howard ha rivelato in un'intervista che Fallout è la serie a cui Bethesda sta lavorando di più adesso, anche e soprattutto al fine di sfruttare l'enorme spinta fornita dallo show Amazon, che tornerà a breve su Prime Video con la seconda stagione.
Il successo della serie televisiva ha cambiato i progetti di Bethesda? "No, non lo ha fatto", ha spiegato Howard. "Avevamo un piano per quanto concerne i giochi che volevamo realizzare, e la serie TV faceva ovviamente parte della nostra strategia dedicata a Fallout come franchise."
"Per molti versi considero lo show alla stregua di un nuovo episodio della saga: se è vero che i giochi di Fallout si pongono come una lente attraverso cui guardare quel mondo, la serie televisiva non è che un'altra lente attraverso cui guardarlo."
"L'unico vero effetto è che le persone stanno tornando sui giochi già disponibili, quindi stiamo vedendo numeri da record in Fallout 4. Fallout 76 ovviamente è un titolo che abbiamo continuato ad aggiornare negli ultimi sette anni, quindi è probabilmente quello in cui vediamo davvero il pubblico più coinvolto."
Remaster in arrivo?
Nell'intervista si è parlato anche di eventuali remaster di Fallout 3 e New Vegas, ma Howard si è limitato a dire che "siamo davvero, davvero soddisfatti di quanto sia andata bene la remaster di Oblivion."
"È stato un progetto molto lungo, e non solo per come è stato accolto: la possibilità di pubblicarlo a sorpresa e la risposta che ha ottenuto... e una cosa che mi piace fare il più possibile. Amo il momento in cui scopri un nuovo gioco."
"Mi ritrovo a pensare a quando qualcuno preme 'gioca': cosa hanno in mente? Quali sono le loro aspettative? Qual è il loro livello di entusiasmo? E quindi mi piace tracciare un percorso da quel momento a quando presentiamo un titolo, anche se a volte passa molto tempo."