Il papà di Elden Ring e Dark Souls sul genere “soulslike”: non lo abbiamo inventato, il mercato era già pronto

In un'intervista con Game Informer, il game director ha spiegato che, più che "inventare" e imporre un nuovo sottogenere sul mercato, lo studio giapponese è riuscito con la propria visione a intercettare delle precise esigenze del pubblico che altri giochi non avevano soddisfatto.

Il termine "soulslike" viene usato per definire un sottogenere di videogiochi che riprendono la struttura, l'alto livello di sfida e la filosofia di Demon's Souls e Dark Souls. In pratica si può dire che questo termine sia nato grazie a FromSoftware , anche se Hidetaka Miyazaki non è del tutto d'accordo con questa lettura.

La filosofia di design di FromSoftware ha colmato una mancanza del mercato

"So che ci è stato attribuito il merito di aver inventato il genere "soulslike", ma dal punto di vista del game design l'idea di integrare morte e apprendimento nel ciclo di gioco era qualcosa per cui il pubblico era probabilmente già pronto", ha detto Miyazaki a proposito dell'etimologia del termine. "Semplicemente non esisteva ancora la risposta perfetta a quel tipo di esigenza."

Hidetaka Miyazaki, presidente di FromSoftware e game director di Demon's Souls, Dark Souls, Bloodborne ed Elden Ring

Verso la fine degli anni 2000, Miyazaki, allora impegnato sulla serie Armored Core, chiese di poter lavorare al progetto ancora agli inizi di Demon's Souls, un gioco su cui i vertici di FromSoftware nutrivano diversi dubbi. Portò nel team molte idee maturate con King's Field, la serie action‑RPG fantasy sviluppata dallo studio negli anni '90, e le unì a nuove soluzioni legate al multiplayer online. Da questo mix prese forma il loop che avrebbe definito l'identità di Demon's Souls e dei futuri titoli di FromSoftware: perdere le proprie "anime" alla morte e dover tornare sul luogo in cui si è stati sconfitti per recuperarle. Nonostante un'accoglienza inizialmente tiepida da parte del mercato nel tempo i giocatori premiarono la formula, con Dark Souls del 2011 che tutt'ora viene considerato uno dei giochi più influenti dell'industria moderna.

"Non penso necessariamente che si tratti di una vera e propria nuova invenzione", ha aggiunto. "È più che altro il DNA di FromSoftware e il nostro approccio al game design che si sono sovrapposti a qualcosa che forse mancava nel mercato."