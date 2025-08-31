Elden Ring si trasforma in The Elder Scrolls 3: Morrowind con una colossale mod

L'ampio Open World di Elden Ring si presta a modifiche anche importanti attraverso le mod, ma quella che trasforma il gioco in The Elder Scrolls 3: Morrowind risulta particolarmente notevole, come possiamo vedere dal video di presentazione riportato qui sotto.
Il modder "InfernoPlus" ha pubblicato un video che mostra quanto è riuscito a portare avanti in alcuni mesi di lavoro, e si tratta di un lavoro notevole: in pratica, attraverso modifiche di asset e trasformazioni varie sullo scenario, è riuscito a ricostruire gran parte del mondo di Morrowind all'interno di Elden Ring.
L'obiettivo della mod è cercare di ricostruire mondo e storia di Morrowind ma mischiandolo con le meccaniche di gameplay e i combattimenti di Elden Ring, un'idea piuttosto bizzarra considerando la distanza che separa i due giochi in questione, sebbene si possano accomunare per alcune caratteristiche da RPG.
Un primo assaggio
Il video di 15 minuti visibile qui sotto mostra quanto è stato fatto finora, e non è poco, considerando l'obiettivo prefissato: alcune ambientazioni di Morrowind sono riconoscibili all'interno di Elden Ring, pur con degli ovvi compromessi, così come alcune condizioni meteo e di illuminazione tipiche del gioco Bethesda.
Sebbene la costruzione del mondo sia a buon punto, c'è ancora molto lavoro da fare per quanto riguarda l'implementazione di quest, personaggi, dialoghi e altro, ma quanto è visibile risulta comunque davvero notevole.
Restiamo dunque in attesa di eventuali aggiornamenti sulla questione, in attesa eventualmente di una data di uscita della mod o una demo a disposizione del pubblico.