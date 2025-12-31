Il nuovo finale di Hades 2 esiste solo per le richieste dei fan, non faceva parte dei piani degli autori

Uno degli elementi che sono stati influenzati è il finale , che è stato modificato e ampliato tramite una patch.

Hades 2 è un gioco pubblicato prima di tutto in Accesso Anticipato. Sebbene sin dal lancio fosse un'opera corposa, per qualche tempo gli autori hanno ampliato, sistemato e rifinito il gioco, ascoltando anche il feedback dei giocatori .

Cosa ha detto il creative director su Hades 2

"La nostra patch post-lancio è stata creata in risposta al feedback dei giocatori", ha dichiarato Greg Kasavin, creative director di Supergiant Games, a GamesRadar+. "Hades 2, come il suo predecessore, è stato progettato fin dalle fondamenta per uno sviluppo in Accesso Anticipato, il che significa che lo abbiamo concepito come un gioco in cui ascoltare e rispondere ai feedback dei giocatori è una parte centrale del processo di sviluppo".

Questo si collega poi a un altro dei temi del roguelike: il passare del tempo e ciò che esso provoca persino negli esseri più divini. "Hades 2 è anche un gioco che esplora gli effetti del tempo - le idee legate a esiti e possibilità diverse che avrebbero potuto verificarsi, e la necessità di andare avanti dopo le battute d'arresto", spiega.

"Siamo stati attenti a questi temi quando abbiamo arricchito i dettagli della storia in risposta al feedback dei giocatori", aggiunge Kasavin. "Tutte le storie dei nostri giochi traggono origine dalle esperienze che viviamo lavorando insieme alla loro realizzazione".

