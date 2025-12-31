1

Il nuovo finale di Hades 2 esiste solo per le richieste dei fan, non faceva parte dei piani degli autori

Hades 2 ha ricevuto un finale aggiuntivo tramite una patch e il team spiega che si tratta di una novità creata apposta in risposta alle richieste dei giocatori: non faceva parte dei piani originali.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   31/12/2025
La protagonista di Hades 2
Hades II
Hades II
Hades 2 è un gioco pubblicato prima di tutto in Accesso Anticipato. Sebbene sin dal lancio fosse un'opera corposa, per qualche tempo gli autori hanno ampliato, sistemato e rifinito il gioco, ascoltando anche il feedback dei giocatori.

Uno degli elementi che sono stati influenzati è il finale, che è stato modificato e ampliato tramite una patch.

Cosa ha detto il creative director su Hades 2

"La nostra patch post-lancio è stata creata in risposta al feedback dei giocatori", ha dichiarato Greg Kasavin, creative director di Supergiant Games, a GamesRadar+. "Hades 2, come il suo predecessore, è stato progettato fin dalle fondamenta per uno sviluppo in Accesso Anticipato, il che significa che lo abbiamo concepito come un gioco in cui ascoltare e rispondere ai feedback dei giocatori è una parte centrale del processo di sviluppo".

Questo si collega poi a un altro dei temi del roguelike: il passare del tempo e ciò che esso provoca persino negli esseri più divini. "Hades 2 è anche un gioco che esplora gli effetti del tempo - le idee legate a esiti e possibilità diverse che avrebbero potuto verificarsi, e la necessità di andare avanti dopo le battute d'arresto", spiega.

Hades 2 ha eliminato i migliori potenziamenti passando dall'Accesso Anticipato alla 1.0? Non proprio Hades 2 ha eliminato i migliori potenziamenti passando dall'Accesso Anticipato alla 1.0? Non proprio

"Siamo stati attenti a questi temi quando abbiamo arricchito i dettagli della storia in risposta al feedback dei giocatori", aggiunge Kasavin. "Tutte le storie dei nostri giochi traggono origine dalle esperienze che viviamo lavorando insieme alla loro realizzazione".

Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Hades II.

