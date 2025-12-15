Hades 2 ha eliminato i migliori potenziamenti passando dall'Accesso Anticipato alla 1.0? Non proprio

Hades 2 è da tempo passato dall'Accesso Anticipato alla versione completa e questo aggiornamento ha portato con sé tanti nuovi contenuti, ma anche una serie di cambiamenti alle abilità a disposizione per la protagonista.

Alcuni fan hanno anche "accusato" gli autori di aver eliminato alcuni dei migliori potenziamenti che erano presenti nell'Accesso Anticipato, ma il creative director Greg Kasavin ha rassicurato i fan che non è così, semplicemente sono stati modificati.