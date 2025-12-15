0

Hades 2 ha eliminato i migliori potenziamenti passando dall'Accesso Anticipato alla 1.0? Non proprio

I fan di Hades 2, quando il videogioco è stato aggiornato alla versione completa, hanno pensato che alcuni dei migliori potenziamenti del gioco fossero stati eliminati, ma in realtà non è così.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   15/12/2025
La protagonista di Hades 2
Hades II
Hades II
Hades 2 è da tempo passato dall'Accesso Anticipato alla versione completa e questo aggiornamento ha portato con sé tanti nuovi contenuti, ma anche una serie di cambiamenti alle abilità a disposizione per la protagonista.

Alcuni fan hanno anche "accusato" gli autori di aver eliminato alcuni dei migliori potenziamenti che erano presenti nell'Accesso Anticipato, ma il creative director Greg Kasavin ha rassicurato i fan che non è così, semplicemente sono stati modificati.

Le parole del creative director di Hades 2

Kasavin, parlando con GamesRadar+, ha fatto l'esempio di una potente capacità legata alla schivata, che diventa in grado di generare delle esplosioni. Tale capacità, legata al dio della forgia, è stata effettivamente cambiata, ma l'intero concetto è stato spostato su un altro power up (uno di Nyx, per la precisione). Kasavin afferma che "alle volte le idee per i poteri trovano una nuova casa" e suggerisce di esplorare il gioco per ritrovare le capacità preferite.

Kasavin spiega che Supergiant "ha rielaborato ogni tipo di contenuto durante l'Accesso Anticipato, basandosi su una combinazione delle nostre impressioni e degli obiettivi del gioco", ovvero la necessità di consentire "alcune abilità e combinazioni davvero potenti che a volte possono portare a partite memorabili e rivoluzionarie in cui si naviga verso la vittoria".

Hades 2 include un sacco di linee di dialogo, il 50% in più del primo titolo Hades 2 include un sacco di linee di dialogo, il 50% in più del primo titolo

Al tempo stesso, Supergiant modifica abilità e dialoghi che sono interessanti già nella prima versione, per fare in modo che possano funzionare meglio all'interno del pacchetto completo. Supponiamo però che, arrivati alla versione "finale", non ci si debba aspettare altri grandi stravolgimenti.

Vi lasciamo infine alla recensione di Hades 2.

Segnalazione Errore
