Il logo del 40esimo anniversario di Dragon Quest è stato svelato: "molti annunci" sono in arrivo

Square Enix ha inoltre pubblicato il logo del 40esimo anniversario di Dragon Quest e ha condiviso dei brevi messaggi.

Dragon Quest nel 2026 compirà 40 anni e ovviamente Square Enix ha intenzione di celebrare questo traguardo. Cosa possiamo aspettarci? Non abbiamo ancora tutti i dettagli, ma pare che ci sia "molto da annunciare".

Cosa ha detto Square Enix su Dragon Quest

Come potete vedere nel post qui sotto, Square Enix ha scritto (traduzione automatica): "Felice quarantesimo anno di Dragon Quest. Buon nuovo anno. Quest'anno segna il 40esimo anniversario di Dragon Quest. Vi mostriamo un emblema commemorativo e abbiamo vari annunci in arrivo, quindi per favore rimanete in attesa di novità. Speriamo di poter contare sul vostro supporto continuo quest'anno".

Yuji Horii, ideatore di Dragon Quest, ha condiviso un commento sul proprio profilo personale, scrivendo: "Buon nuovo anno. Dragon Quest è ora entrato nel proprio 40esimo anno. Questo è stato possibile grazie a tutti coloro che ci hanno supportato così a lungo e a tutto lo staff che ci ha aiutati lungo la via. Vi ringrazio. Penso che avremo molto da annunciare quest'anno. Rimanete sintonizzati. Sono andato al tempio Zōjō-ji per la mia prima visita a un tempio quest'anno. Tra l'altro, il mio messaggio portafortuna era molto positivo. Evviva!".

In precedenza, il produttore di Dragon Quest - Yosuke Saito - aveva menzionato una "grande celebrazione" per il 40esimo anniversario della serie.