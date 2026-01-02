ASUS ROG Xbox Ally con AMD Ryzen Z2 da 512 GB è in sconto su Amazon al minimo storico

Su Amazon è disponibile il dispositivo portatile ASUS ROG Xbox Ally da 512 GB a 499 € rispetto al prezzo consigliato di 599 €, permettendoti di risparmiare fino al 17%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrai eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.
Le caratteristiche
Si tratta del PC portatile da gaming nella colorazione bianca, con sistema operativo Windows 11 Home che ti darà accesso a una libreria gaming online, insieme a diversi servizi classici di un vero e proprio PC. Il design è ergonomico ed è progettato per migliorare la dissipazione del calore.
Avrai a portata di mano tutti i tuoi contenuti preferiti, dalle piattaforme gaming ai canali social. Il display è da 7" IPS, 16:9 e luminosità di 500 nit. Troviamo inoltre una RAM da 16 GB, 512 GB di SSD M.2 2280 con possibilità di upgrade e un processore AMD Ryzen Z2.