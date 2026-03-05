0

GeForce NOW: 15 nuovi giochi in arrivo a marzo di cui 13 al day-one, c'è anche l'attesissimo e ambizioso Crimson Desert

Marzo porta su GeForce NOW 15 nuovi titoli, di cui 13 nuove uscite disponibili anche al day-one. Tra i protagonisti spicca Crimson Desert.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   05/03/2026
GeForce NOW

Marzo entra nel vivo con una ricca ondata di novità per gli utenti di GeForce NOW: sono ben 15 i nuovi titoli in arrivo nel corso del mese, di cui 13 nuove uscit e pronte a debuttare direttamente nel cloud. Un'occasione perfetta per scoprire fin dove può spingersi il cloud gaming, tra grandi produzioni, attesi sequel e nuove proprietà intellettuali.

A guidare la line-up è l'attesissimo Crimson Desert di Pearl Abyss, disponibile dal 19 marzo su Steam. L'ambizioso action-adventure open world trasporta i giocatori in una terra fantasy devastata dalla guerra, offrendo un'esperienza epica, intensa e visivamente spettacolare.

Kingdom Come: Deliverance II arriverà su GeForce NOW

Tra i titoli di punta spicca anche Kingdom Come: Deliverance II, disponibile dal 3 marzo su Xbox e incluso in Game Pass, oltre a essere ottimizzato per GeForce RTX 5080. Grande attesa anche per John Carpenter's Toxic Commando, in uscita il 12 marzo su Steam e anch'esso RTX 5080-ready, che promette azione adrenalinica e atmosfere sopra le righe.

MSI e Blizzard lanciano la GeForce RTX 5070 World of Warcraft: Midnight in edizione limitata per collezionisti e gamer MSI e Blizzard lanciano la GeForce RTX 5070 World of Warcraft: Midnight in edizione limitata per collezionisti e gamer

Nel corso del mese la libreria continuerà ad ampliarsi con ulteriori novità: Everwind (17 marzo), Screamer (23 marzo), Nova Roma (26 marzo su Steam e Xbox, disponibile su Game Pass), Legacy of Kain: Ascendance (31 marzo) e Subliminal (31 marzo).

I giochi in arrivo su GeForce NOW in questa settimana

La settimana si apre con otto nuovi giochi disponibili fin da subito:

  • Kingdom Come: Deliverance II (Nuova uscita su Xbox, disponibile su Game Pass, 3/03, GeForce RTX 5080-ready)
  • Legacy of Kain: Defiance Remastered (Nuova uscita su Steam, disponibile il 3/03)
  • Esoteric Ebb (Nuova uscita su Steam, disponibile il 3/03)
  • The Legend of Khiimori (Nuova uscita su Steam, disponibile il 3/03, GeForce RTX 5080-ready)
  • Slay the Spire 2 (Nuova uscita su Steam, disponibile il 5/03)
  • Docked (Nuova uscita su Steam, disponibile il 5/03)
  • Death Stranding Director's Cut (Steam, GeForce RTX 5080-ready)
  • LORT (Steam)
Gfn Thursday March 5

Con questa nuova ondata di titoli, GeForce NOW conferma la propria strategia di portare nel cloud le uscite più attese, spesso al day-one, garantendo accesso immediato ai giochi su una vasta gamma di dispositivi. Cosa ne pensate di queste novità? Fatecelo sapere.

#Tecnologia
