GeForce NOW: 15 nuovi giochi in arrivo a marzo di cui 13 al day-one, c'è anche l'attesissimo e ambizioso Crimson Desert

Marzo entra nel vivo con una ricca ondata di novità per gli utenti di GeForce NOW: sono ben 15 i nuovi titoli in arrivo nel corso del mese, di cui 13 nuove uscit e pronte a debuttare direttamente nel cloud. Un'occasione perfetta per scoprire fin dove può spingersi il cloud gaming, tra grandi produzioni, attesi sequel e nuove proprietà intellettuali.

A guidare la line-up è l'attesissimo Crimson Desert di Pearl Abyss, disponibile dal 19 marzo su Steam. L'ambizioso action-adventure open world trasporta i giocatori in una terra fantasy devastata dalla guerra, offrendo un'esperienza epica, intensa e visivamente spettacolare.