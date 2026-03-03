Highguard è un fallimento totale: annunciata la data di chiusura dei server

Il gioco era stato lanciato il 26 gennaio 2026, quindi poco più di un mese fa, ma dopo i buoni numeri iniziali, è letteralmente crollato .

Con una mossa a sorpresa, Wildlight Entertainment ha annunciato l'imminente chiusura dei server dello sparatutto online Highguard , che a questo punto possiamo considerare un fallimento completo. Più precisamente, i server saranno disattivati il 12 marzo.

"Oggi vi diamo una notizia difficile. Abbiamo preso la decisione di chiudere definitivamente Highguard il 12 marzo." Possiamo leggere nel messaggio ufficiale con l'annuncio pubblicato su X.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Eppure il lancio non era andato male: "Dal lancio, oltre 2 milioni di giocatori sono entrati nel mondo di Highguard. Avete condiviso feedback, creato contenuti e in molti avete creduto in ciò che stavamo costruendo. Per questo vi siamo profondamente grati."

Purtroppo molti hanno abbandonato e il gioco è diventato insostenibile: "Nonostante la passione e il duro lavoro del nostro team, non siamo riusciti a costruire una base di giocatori sostenibile che potesse supportare il gioco nel lungo periodo. I server rimarranno online fino al 12 marzo. Speriamo che vi unirete a noi ancora una volta per mostrarci il vostro supporto e disputare le ultime grandi partite finché possiamo."

C'è anche un ultimo, amaro regalo per la comunità: "Il team è entusiasta di pubblicare un ultimo aggiornamento del gioco da godere durante il tempo che resta. Aggiungeremo un nuovo Warden, una nuova arma, la progressione del livello account e gli alberi delle abilità! Le note complete della patch sono in arrivo e puntiamo a rilasciare l'aggiornamento questa sera o domani mattina."

"Da parte di tutti noi di Wildlight, grazie per aver giocato, per averci sostenuto e per aver fatto parte della storia di Highguard."